La llista dels vols cancel·lats al Prat per la vaga

Vueling ha cancel·lat aquest cap de setmana 112 vols al Prat per la vaga del personal de terra d'Iberia, cosa que afectarà el 7% dels viatgers, el 95% dels quals seran reubicats en altres vols el mateix dia o al següent.

Segons ha informat aquest divendres la companyia a la seva pàgina web i a xarxes socials, la vaga, "totalment aliena a Vueling", ha obligat a planificar la cancel·lació anticipada d'alguns vols amb l'objectiu de "tenir el mínim impacte possible en els seus clients", ha explicat un portaveu de l'aerolínia.

Del total de vols cancel·lats, 48 corresponen a vols que havien d'operar-se dissabte i, la resta, als de diumenge, en funció dels serveis mínims decretats pel ministeri de Foment.

Aquesta és la llista de vols cancel·lats:



Dissabte 27 de juliol

7834 BCN LGW 7:05

7820 BCN LGW 19:00

7828 BCN LGW 11:50

8036 BCN ORY 6:00

8022 BCN ORY 19:20

8020 BCN ORY 17:35

2123 BCN AGP 15:20

8322 BCN AMS 15:50

2014 BCN GRX 17:10

1312 BCN ALC 8:55

8992 BCN BRU 12:30

8248 BCN CDG 20:15

1874 BCN CPH 17:55

1294 BCN LCG 14:55

8466 BCN LIS 12:15

7010 BCN MAD 7:00

9010 BCN MAD 9:00

1818 BCN MUC 17:40

1517 BCN NCE 20:25

2226 BCN SVQ 16:25

7835 LGW BCN 9:05

7821 LGW BCN 21:00

7829 LGW BCN 14:10

8037 ORY BCN 9:15

8023 ORY BCN 21:55

8021 ORY BCN 20:05

2122 AGP BCN 17:45

8323 AMS BCN 19:00

2015 GRX BCN 19:25

1311 ALC BCN 7:00

8993 BRU BCN 15:20

8249 CDG BCN 23:00

1875 CPH BCN 21:40

1295 LCG BCN 17:20

8467 LIS BCN 15:55

9000 MAD BCN 9:00

7000 MAD BCN 7:00

1817 MUC BCN 20:30

1518 NCE BCN 22:20

2227 SVQ BCN 18:40

6100 BCN FCO 7:20

6104 BCN FCO 11:55

6332 BCN MXP 10:00

6402 BCN VCE 19:20

6101 FCO BCN 9:55

6105 FCO BCN 14:30

6333 MXP BCN 12:25

6403 VCE BCN 21:55

Diumenge 28 de juliol

8036 BCN ORY 6:00

8012 BCN ORY 7:00

8020 BCN ORY 17:35

8022 BCN ORY 19:20

7828 BCN LGW 19:30

7834 BCN LGW 7:05

7836 BCN LGW 10:55

2220 BCN SVQ 22:45

2212 BCN SVQ 6:50

2119 BCN AGP 19:20

2123 BCN AGP 15:15

8300 BCN AMS 7:10

8322 BCN AMS 15:50

1316 BCN ALC 18:10

8248 BCN CDG 20:15

2014 BCN GRX 17:10

8464 BCN LIS 20:20

1681 BCN SCQ 21:25

1424 BCN BIO 21:45

8990 BCN BRU 18:35

1294 BCN LCG 6:50

2131 BCN MAD 21:30

1701 BCN MAD 17:00

1812 BCN MUC 7:00

8482 BCN OPO 20:35

1571 BCN OVD 22:10

6100 BCN FCO 7:20

6114 BCN FCO 15:00

6104 BCN FCO 11:55

6338 BCN MXP 14:50

6334 BCN MXP 12:15

6402 BCN VCE 19:20

8037 ORY BCN 9:15

8013 ORY BCN 9:30

8023 ORY BCN 21:55

8021 ORY BCN 20:05

7833 LGW BCN 21:40

7835 LGW BCN 9:05

7837 LGW BCN 12:55

2269 SVQ BCN 20:20

2211 SVQ BCN 9:05

2118 AGP BCN 21:45

2122 AGP BCN 17:40

8301 AMS BCN 10:15

8323 AMS BCN 19:00

1317 ALC BCN 20:00

8249 CDG BCN 23:00

2015 GRX BCN 19:15

8465 LIS BCN 21:55

1680 SCQ BCN 18:55

1423 BIO BCN 19:50

8991 BRU BCN 21:25

1295 LCG BCN 9:15

1900 MAD BCN 19:00

1500 MAD BCN 15:00

1813 MUC BCN 9:50

8483 OPO BCN 22:05

1578 OVD BCN 20:00

6101 FCO BCN 9:55

6115 FCO BCN 17:35

6105 FCO BCN 14:30

6339 MXP BCN 17:15

6335 MXP BCN 14:40

6403 VCE BCN 21:55

El portaveu de Vueling ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als seus clients i ha recordat que les cancel·lacions només afectaran el 7% dels viatgers.

A més, ha recomanat als afectats per un vol cancel·lat que no vagin a l'aeroport i que poden gestionar les seves opcions accedint al seu reserva o a través del servei d'atenció al client.

Els treballadors de terra d'Iberia al Prat aniran a la vaga aquest cap de setmana, 27 i 28 de juliol, per protestar per la sobrecàrrega de treball que tenen.

Vueling és la companyia més afectada per aquestes aturades, ja que és la que més vols opera a l'aeroport barceloní, però Iberia fa el 'handling' (assistència en terra a aeronaus i passatgers) a un total de 27 aerolínies al Prat, entre elles British Airways, Air Lingus o Level, encara que no totes es veuran afectades per aquestes aturades.

Nova vaga a l'aeroport del Prat a partir del 9 d'agost

D'altra banda, el comitè d'empresa de Trablisa, empresa concessionària del servei de vigilància als controls de seguretat de l'aeroport del Prat, convocarà vaga indefinida a partir del 9 d'agost. Fonts del comitè han avançat a l'ACN que registraran la vaga el proper dilluns, recuperant així l'aturada que volien fer aquest juliol i que al final van anul·lar. En aquell moment, el comitè reclamava que es complissin tots els punts del laude dictat fa dos anys, especialment en relació al plus de productivitat de 150 euros i als descansos reglamentaris. La convocatòria de vaga, però, no va prosperar perquè el sindicat USO havia denunciat el plus a l'Audiència Nacional, segons va advertir Trablisa, i això la feia il·legal. Ara el comitè ha constatat que la denúncia no existeix.

Com que no hi ha cap impediment legal per convocar una aturada, apunta el comitè d'empresa, els treballadors seran cridats a la vaga indefinida a partir del proper 9 d'agost per tal d'exigir que es respectin els punts del laude. En paral·lel, el comitè d'empresa ha anunciat que denunciarà Trablisa per haver forçat a desconvocar la protesta del juliol amb arguments falsos.