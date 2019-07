Estem en el sisè aniversari de la introducció d'un nou cereal amb una sèrie de beneficis interessants tant per a l'agricultor com per al consumidor: es tracta del Tritordeum, cultiu al qual extensius.cat dedicava un estudi. Cultivat des dels inicis a Catalunya, el Tritordeum es conrea també a altres països del mediterràni i els seus productes s'estan fent un forat en altres països de la Unió Europea.

El Tritordeum és un nou cultiu que destaca per les seves propietats nutricionals, agronòmiques i organolèptiques. No es tracta d'una nova varietat de blat sinó d'una nova espècie registrada a la Unió Europea. Tot un assoliment sense precedents en el món agroalimentari, ara ja convertit en una realitat a les nostres terres de cultiu i als forns de pa. Estem davant d'un gran exemple de transferència de tecnologia.

El Tritordeum va ser desenvolupat l'any 1977 per un equip d'investigadors del IAS-CSIC de Còrdova mitjançant tècniques tradicionals de millora (encreuament i selecció) i sense fer ús de tecnologia transgènica. Tal com va succeir amb el blat fariner 10.000 anys enrere o amb el triticale a finals del segle XIX, es tracta d'una hibridació de dues espècies diferents. Sorgeix de la combinació d'un blat dur ( Triticum turgidum) i un ordi salvatge procedent de Xile i Argentina ( Hordeum chilense), el fruit és una nova espècie cerealista amb trets realment diferencials. El 2013, es presentava en societat el primer cereal creat per l'home que arribava a consum humà de la mà d'Agrasys, empresa creada pels mateixos investigadors del projecte i l'encarregada d'introduir aquest cereal tan beneficiós en el mercat i posar-lo en disposició de la societat.

La necessitat d'apostar per cultius robustos i capaços de fer front el canvi climàtic ha coincidit amb l'augment de la demanda per part del consumidor de productes més saludables, responsables i amb una millor empremta ecològica. Per aquestes i altres avantatges, el Tritordeum està aconseguint fer-se un forat com a cereal alternatiu entre els agricultors i els consumidors europeus. Segons Verónica Guerra d'Agrasys, «nutricionalment, el Tritordeum és molt saludable perquè conté més fibra, luteïna i àcids grassos de tipus oleic que el blat comú. El seu gluten és més digerible i –tot i que no és apte per a celíacs – pot ser una alternativa per a persones que volen reduir la ingesta de gluten. A dia d'avui, es pot trobar una àmplia gamma de productes elaborats amb aquest cereal com: pa, pastes, galetes, cervesa... La revolució d'aquest cereal tan saludable i sostenible s'està estenent per Espanya, Itàlia, França, Suïssa, Alemanya, Països Baixos, Dinamarca, Suècia i Turquia».

Pel que fa al cultiu, és un cereal fort i adaptat a les inclemències climatològiques derivades del canvi climàtic actual. Té uns rendiments similars al blat dur, entre 4-5 t/ha aproximadament. Destaca per fer un bon aprofitament de l'aigua, ser resistent a la sequera i a les malalties pròpies del camp –com el rovell bru, el rovell groc i la septòria. Per aquesta raó, és un cereal amb una millor empremta ecològica que necessita menys fertilitzants i fitosanitaris. Un altre avantatge per a l'agricultor és que el Tritordeum té un preu just i fix, que no canvia ni depèn de les llotges dels cereals. Els agricultors, ara per ara, disposen d'un contracte i tenen assegurada la recompra, fet que dona molta tranquil·litat. A més, el Tritordeum va ser incorporat el 2015 com a cereal alternatiu en els sistemes de rotació de la PAC, permetent als agricultors demanar ajudes pel seu cultiu.

El Tritordeum té avantatges sensorials, nutricionals i agronòmiques que ha destacat entre la resta d'ingredients sostenibles presentats a la onzena edició de la conferència Sustainable Food Summit d'Amsterdam, celebrat durant els dies 13 i 14 de juny. El Sustainable Foods Summit és una sèrie internacional de conferències, organitzades per Ecovia Intelligence, que se centra en els temes punts que s'afronta el sector de l'alimentació en relació amb la sostenibilitat i organismes ecològics com Organic, Fair Trade, Rainforest, Alliance, etc. L'edició d'enguany s'ha centrat per primera vegada en la influència disruptiva que estan tenint les noves tecnologies en la producció de menjar i en màrqueting, sense deixar de banda els nous ingredients amb credencials sostenibles.

En aquest marc s'inclou el cereal sostenible amb segell espanyol: el Tritordeum. Tenint en compte que l'any passat va ser reconegut en els Sustainable Food Awards com «Ingredient Sostenible 2018» per ser un ingredient que marca una diferència significativa pel que fa a impacte ambiental i social. Per aquesta raó, els organitzadors de l'esdeveniment han convidat a participar en les conferències la start-up espanyola que està introduint el Tritordeum al mercat: Agrasys. La conferència centrada en el cereal espanyol ha estat la primera d'unes sessions centrades en com els nous ingredients sostenibles estan afegint valor al sector d'alimentació i begudes.

Liderada per la Dra. Pilar Barceló, directora general d'Agrasys, la sessió ha servit per desgranar, un per un, els elements que fan aquest cereal un cultiu i ingredient més sostenible. Els professionals presents en l'esdeveniment –els principals actors de la indústria alimentària que busquen noves tendències, ingredients i productes centrats en sostenibilitat– han pogut conèixer en detall també la resta dels beneficis que el Tritordeum presenta per al mercat.

Barceló va fer molt èmfasi en perquè hem de cultivar els nostres aliments de la forma més sostenible possible i utilitzar els nostres recursos de manera intel·ligent. Segons la FAO, més del 80% de les nostres terres estan contaminades amb fertilitzant i pesticides; i l'agricultura utilitza un 70% dels recursos hídrics del planeta.