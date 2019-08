La Cambra aporta perfils de programadors amb alta demanda a empreses tecnològiques

La Cambra de Comerç ha portat a terme un curs de programadors júniors que ha permès cobrir una demanda de professionals de perfil tecnològic detectada a l'estudi de necessitats empresarials que anualment realitza la corporació gironina. Tenint en compte les demandes laborals amb moltes dificultats de ser cobertes en l'àmbit tecnològic a la zona de Girona, s'ha desenvolupat el projecte en PHP, perquè és un tipus de programació molt sol·licitat en aquesta zona geogràfica.

El perfil dels joves inscrits va des dels que vénen del mateix àmbit tecnològic i que volen millorar el seu perfil professional fins a d'altres professionals que volen reorientar o afegir nous coneixements.

Tots passen per un simulacre d'àmbit laboral durant la formació. Un cop superada la formació, impartida per tècnics de la Fundación Esplai, aquests programadors júniors ja tenen entrevistes laborals concertades amb diferents empreses per participar en processos de selecció de personal. Degut a la bona recepció de la convocatòria, la Cambra de Girona ja ha programat un nou curs per aquesta tardor.



Paliar l'atur juvenil

La Cambra participa activament en accions per pal·liar l'atur juvenil a través dels cursos PICE-Garantia Juvenil. A més dels de programació PHP, la Cambra impulsa cursos de pilots de drons, permís de camió C, monitors de lleure, atenció al client, auxiliar d'estètica, jardineria, entre d'altres.

La formació en programació PHP, que es va iniciar el passat 11 de juny i va finalitzar ahir mateix, va constar de 185 hores. Els joves es van dividir en quatre grups que van desenvolupa diversos projectes temàtics.