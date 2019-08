Caixabank concedeix 352 milions en crèdits al sector hoteler català

La línia de negoci de Caixabank per al mercat turístic, Caixabank Hotels&Tourism, ha concedit un total de 352 milions d'euros al sector hoteler català entre el gener i el juny d'aquest any, xifra que representa un increment del 35% en relació amb el mateix període de l'any passat. A tot Espanya, l'entitat va prestar 1.018 milions d'euros, un 8% més en relació amb el primer semestre del 2018.

Actualment, Caixabank Hotel&Tourism compta amb 9.000 clients del sector hotels i altres allotjaments i més de 5.750 milions d'euros de volum de negoci. Aquesta línia de negoci de Caixabank promou el finançament de la compra d'actius hotelers i la de projectes de nova construcció, tant en el segment urbà com en el vacacional.

CaixaBank Hotels & Tourism té convenis amb més de 40 federacions i associacions hoteleres, com la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT); i organitza periòdicament trobades amb empresaris referents del sector per tota la geografia espanyola.

Segons l'últim informe sobre Turisme publicat per CaixaBank Research el juliol, els primers mesos de 2019 corroboren el to positiu del sector a Espanya, que consolida les excel·lents xifres d'entrada de turistes internacionals dels últims anys. Mentre que el nombre de turistes que visita el país creix de manera més moderada, la despesa que realitzen continua evolucionant amb força.

La moderació de les taxes de creixement d'entrada de turistes indica que el sector està entrant en una etapa de consolidació dels seus bons registres. En particular, el sector està aconseguint mantenir l'excepcional número d'entrada de turistes dels últims anys, alhora que la despesa turística efectuada pels turistes internacionals continua creixent a bon ritme (fins el maig, va créixer un 2,7% respecte al mateix període de 2018).



Més entrades i més despesa

Des de CaixaBank Research es preveu que l'entrada de turistes serà capaç de créixer un 2,0% en el conjunt de l'any, assolint així les 84 milions de persones, la qual cosa suposarà un nou rècord històric d'entrades. A més, s'espera que la despesa turística continuï augmentant per sobre del nombre de visitants el 2019 (un 3,6% respecte a 2018) i que abasti els 93.100 milions d'euros.

CaixaBank es consolida com una entitat de referència per a les empreses amb un model especialitzat que compta amb una xarxa formada per 125 centres CaixaBank Empreses repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles en els quals treballen 1.183 professionals altament especialitzats i en constant formació, amb sòlida reputació en l'assessorament empresarial.