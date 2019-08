Barcelona instal·la els primers pisos socials fets amb contenidors de vaixell

L'Ajuntament de Barcelona va començar ahir la instal·lació dels mòduls prefabricats del primer edifici del programa d'Allotjament de Proximitat Provisionals (Aprop): 12 contenidors marítims reciclats en un solar de 186 metres quadrats en el número 8 del carrer Nou de Sant Francesc de Ciutat Vella.

La tinent d'alcalde Laura Pérez va destacar que aquest edifici és un projecte pilot que acollirà famílies de Ciutat Vella en situació de vulnerabilitat, i que compta amb un pressupost de 940.000 euros, va explicar en declaracions als mitjans l'ara alcaldessa accidental al costat del regidor del districte, Jordi Rabassa.

Els mòduls s'instal·laran fins al dijous, i es muntarà una planta per dia: en cadascuna hi haurà dos allotjaments d'un dormitori de 30 metres quadrats, i un de dos dormitoris i 60 metres, sumant un total de 12 allotjaments situats sobre una planta baixa que albergarà un equipament, que l'Ajuntament ha ofert al CAP Gòtic.

Es tracta de contenidors de 12,2 metres per 2,5 d'ample i 2,9 d'alt, que van ser usats per a transport marítim i es van descartar per la seva quantitat de viatges, després dels quals es van reparar, es van repintar i es van reforçar estructuralment per al seu nou ús com a allotjament, i s'hi han instal·lat parets, portes, lavabo i cuina, entre altres elements.

El procés de construcció va començar en una fàbrica de la Selva del Camp al març: ara els mòduls estan acabats, i només queda connectar-los entre si i instal·lar altres elements com un ascensor; escales i passarel·les d'accés; una façana amb ventilació; una coberta per a un hort urbà, i adaptar la planta baixa a un equipament, treballs que acabaran a la fi d'octubre.

Els Serveis Socials de l'Ajuntament començaran el procés per adjudicar els allotjaments a l'octubre, per via d'assignació directa a famílies de Ciutat Vella en situació de vulnerabilitat, que ja han estat valorades de manera positiva per la Mesa d'Emergències d'habitatge i que actualment estan en pensions i altres dispositius provisionals.



A l'espera d'un pis definitiu

Aquestes famílies s'allotjaran de manera provisional als Aprop i continuaran esperant un habitatge social definitiu, i l'Ajuntament preveu que cada allotjament estigui ocupat per una mateixa unitat convivencial durant com a màxim cinc anys, va explicar Pérez, que va assenyalar que els mòduls tenen una vida útil d'uns 75 anys.

Els mòduls poden desmuntar-se i reutilitzar-se en altres ubicacions amb aquest sistema (inspirat en el de ciutats com Amsterdam i Copenhaguen), que és més econòmic i àgil que la construcció d'obra i que complementa les polítiques de l'Ajuntament, sense «substituir els esforços» municipals per crear habitatge públic.

«Un tema tan important de la ciutat es mereix que innovem i fem proves», va ressaltar Pérez, que va dir que un habitatge d'obra requereix entre sis i set anys per posar-se a la disposició de les famílies des que s'inicien els tràmits administratius, mentre que aquesta primera prova pilot ha requerit nou mesos, temps que volen reduir en properes ocasions.

El regidor del districte, Jordi Rabassa, va celebrar que aquest edifici podrà acollir famílies que han estat expulsades de Ciutat Vella, i va dir que es convertirà en una peça fonamental per a l'entorn, per millorar-lo», incorporant també un equipament que volen que estigui vinculat a la salut comunitària. És el primer de tres projectes pilot: els altres dos estan a Sants-Montjuïc i al Poblenou.