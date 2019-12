Rodalies prestarà serveis mínims del 40% per la jornada de vaga de demà

Renfe afronta demà una jornada d'aturades parcials convocada pel sindicat minoritari Confederació General de Treballadors (CGT) i que coincideix amb l'operació sortida del pont de la Constitució d'aquest cap de setmana. Rodalies de Catalunya prestarà el 40% del servei tenint en compte els serveis mínims decretats pel Departament de Treball.

Les aturades estan previstes entre les 00.00 i les 4.00 hores, les 11.00 i les 15.00 hores i les 20.00 i les 24.00 hores, i és en aquestes franges quan el servei serà del 40%, mentre que durant la resta hi haurà l'habitual.

Pel que fa als trens amb recorreguts de Llarga Distància i l'Alta Velocitat, s'assegurarà un servei del 90%, que serà del 63% en el cas dels Avant. Aquesta serà la primera de les dues jornades de vaga convocades per la CGT. La segona està prevista pel dia 20 de desembre, coincidint amb l'inici de les vacances de Nadal. Aquest dia, l'aturada serà de 23 hores.

Aquestes mobilitzacions se sumen a les que ja es van portar a terme els dies 31 de juliol, 14 i 30 d'agost i 1 de setembre.



«Desgana»

El sindicat, minoritari en el comitè d'empresa, convoca les aturades dels propers dies per denunciar la «falta de voluntat de diàleg», la «desgana» i el «passotisme» de l'operadora i del Ministeri de Foment. El sindicat també denuncia la manca de personal i una política de «privatitzacions i externalitzacions» del sector. La CGT considera que la gradual sortida de treballadors per jubilacions i per baixes, sumada a una plantilla envellida, té com a conseqüència la pèrdua de qualitat en el servei ja que les taxes de reposició són «totalment insuficients». Tot i això Renfe assegura que l'actual taxa de reposició, que arriba al 105% sobre les baixes causades l'any anterior, és la major del grup, i la seva distribució va ser acordada amb la majoria dels integrants de la comissió negociadora del conveni col·lectiu, en la qual la CGT té un representant dels dotze que la conformen.



1.032 nous treballadors

La taxa aprovada suposarà l'entrada de 1.032 nous treballadors. L'entrada d'aquest personal va començar el juny de 2018, quan la companyia tenia 14.386 treballadors. De moment ja s'han superat els 950 incorporacions.