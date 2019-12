La plantilla d'Antex d'Anglès reclama el 10% del salari retallat des del 2012

Els treballadors de la fàbrica tèxtil Antex d'Anglès van manifestar-se ahir al matí davant la planta per reclamar que se'ls retorni el 10% del sou que van deixar de cobrar el maig de 2012. L'empresa va adoptar en plena crisi aquesta mesura per fer viable la planta i des de llavors la mesura s'ha continuat aplicant. El portaveu de la Federació d'Indústria de CCOO, Eduardo Suárez, va explicar que «els 380 treballadors que conformen la plantilla van renunciar al 10% del sou fa 10 anys com a mesura excepcional»; ara, afegeix, «l'empresa ha anat creixent, ha invertit en la compra fins i tot d'una altra empresa i té un projecte d'ampliació en marxa al costat de la fàbrica actual». «No té cap sentit que continuï amb aquesta mesura que havia de ser temporal».

A banda d'això, Suárez afegeix que una altra de les mesures que va començar a aplicar l'empresa des del 2014 va ser la doble escala salarial. «La gent que ha entrat nova des d'aquesta data, que actualment representa la meitat de la plantilla, no cobra els plusos ni altres compensacions econòmiques que cobren els altres treballadors». Els sindicats reclamen que tota la plantilla rebi el sou del 100%: «No reclamen que se'ls paguin els endarreriments des de l'any 2012 sinó que a partir d'ara cobrin el sou sencer i s'igualin els salaris», apunten. Diari de Girona va contactar amb l'empresa per conèixer la seva versió del conflicte, però no va obtenir cap resposta. Avui al matí hi ha tribunal de mediació, a Girona, entre l'empresa i el comitè. «És la primera instància de caràcter administratiu legal», expliquen els representants dels treballadors. En aquesta trobada, l'empresa no té l'obligació d'assistir-hi i Suárez explica que no saben si s'hi presentaran. Els sindicats adverteixen que augmentaran la pressió per tal que l'empresa «entri en raó».



Empresa en expansió

Antex és un dels grups tèxtils de capital privat més importants que hi ha a Espanya. Es va crear l'any 1968. La seva activitat se centra en el món dels fils sintètics i té plantes a Espanya, una a Brasil, que va començar la seva activitat el 2001 i una altra a Mèxic, que la va iniciar el 2010. La seu central del grup Antex es troba a Anglès. El ple d'Anglès del mes de març d'aquest any va aprovar per unanimitat una modificació del pla general per tal de permetre l'ampliació de la planta. Amb la modificació, un futur magatzem intel·ligent es podrà construir a tocar de la seu actual, a 25 metres de la carretera N-141.

En aquest context, fa un any i mig que Antex va fer un pas més en la seva internacionalització i va adquirir l'empresa alemanya Walter Garner, especialitzada en la fabricació de filatura tèxtil innovadora. Walter Garner està localitzada a Baviera i la seva activitat industrial principal es concentra en les àrees de tiny i torsí de poliamida i polièster. La companyia, que des de 2013 pertanyia al grup Zimmermann, és una proveïdora per empreses especialitzades en articles de roba esportiva. Antex va tancar l'exercici 2017 amb una facturació de 107 milions d'euros, un 4,1% més que el mateix periode de l'any anterior.



Expedient el 2008

La crisi de l'automoció i la davallada de vendes de cotxes van passar factura Antex. L'any 2008 va presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que va afectar 97 persones dels centres productius d'Igualada, Anglès i Lliçà de Vall (Vallès Oriental).

A Anglès, la direcció preveia retallar 44 llocs de treball a conseqüència de la davallada de comandes arran de la crisi del sector de l'automòbil però al final els llocs de treball que es van retallar van ser dinou, la resta es van cobrir amb prejubilacions, baixes voluntàries i canvis de treballadors de centres de producció, concentrant la major part de la plantilla a Anglès.