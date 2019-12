Encara ets a temps de trobar feina a Girona abans que s'acabi l'any

GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona:

AUXILIAR ADMINISTRATIU / A COMPTABLE (Sector Metall) ALT EMPORDÀ per Figueres

Publicat: 2019.12.19

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € - 25.000 €.

a IMAN Temporing de Figueres (Girona) seleccionem UN / A AUXILIAR ADMINISTRATIU / A COMPTABLE per a desenvolupar les següents funcions:

- assentaments comptables

- balanços

- Tasques orientades al suport de la comptabilitat i administració en generaL

Què oferim?

Jornada Completa de dilluns a divendres de 9-14h i de 15-18h

Contracte estable un cop superat contracte temporal a través de IMAN Temporing ETT.

Projecte de futur en un sector i empresa consolidada en el nostre mercat laboral de l'Alt Empordà

Si estàs buscant un nou projecte reptador dins l'àmbit de l'Administració Comptable, aquesta és la teva oferta.

Requisits Mínims:

Grau en Comptabilitat i Finances

Diplomatura d'Empresarials

Cicle Formatiu Superior en Administració

Valorable:

Disponibilitat immediata

Experiència prèvia en el lloc

Coneixement Alt de programes informàtics i específics de comptabilitat.

OPERARI / A NETEJA INDUSTRIAL per Sant Gregori

Publicat: 2019.12.17

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Des de l'oficina de Girona d'Iman Temporing busquem un operari per a la posició de neteja industrial en una empresa de el sector carni a la zona de Girona per realitzar funcions de neteja de sala i maquinària.

S'ofereix:

Jornada completa

Horari de 17h a 01h

Incorporació immediata

Es requereix:

Experiència mínima en el sector carni o en el sector de la neteja industrial

Flexibilitat horària per treballar en horari de tardes-nits

Disponibilitat d'incorporació immediata

Disposar de vehicle propi per desplaçar-se a el lloc de treball ja que no hi ha disponible transport públic

Castellà entès / parlat nivell alt

AUXILIAR ADMINISTRATIU / A 1/2 JORNADA per Banyoles

Publicat: 2019.12.12

– Jornada parcial – matí.

Des de l'oficina de IMAN Temporing Girona seleccionem un / a auxiliar administratiu / a MITJA JORNADA per a una important empresa de sector de el sector alimentari situada a Banyoles per realitzar funcions com atenció telefònica, gestió i arxiu de documentació generada diàriament, gestió d'agenda, així com altres tasques administratives de suport.

Què oferim?

-Treball estable

-Jornada PARCIAL

-Horari de 9h a 13h

Requerim:

-Estudis de grau mitjà o superior relacionats amb l'Adminsitració

-Carnet de conduir tipus B

-Persona responsable, proactiva i organitzada

PINTOR / A DE VEHICLES per a Sant Feliu de Guíxols

Publicat: 2019.12.11

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Seleccionem un / a pintor / a de vehicles per a una important empresa de el sector automobilístic ubicada a Sant Feliu de Guíxols per realitzar les següents funcions:

* Reparacions de vehicles amb danys de pintura respectant la qualitat exigida pel fabricant

* Muntatge i desmuntatge dels diferents elements de el vehicle per a pintar

* Preparació de l'color amb la màquina de colorimetria segons el tipus de pintura original (mico / bi / tri capa)

* Massillar, polir, mascarar i preparar el vehicle per a la càmera de pintura

Què oferim?

* Treball estable

* Jornada completa amb horari partit de 9h a 13h i de 15h a 19h

* Salari segons conveni i variables segons rendiment i qualitat

Requisits:

* Grau superior automoció o similar

* Persona responsable, amb actitud i orientada a resultats

* Coneixements de petites reparacions de carrosseria i ús de les diferents màquines de pintura: Cromax, Axalta, Glasurit etc.

FALCÓ VIATGES

Agència de viatges número u. Va suposar una democratització dels viatges i una proposta revolucionària.

FALCÓ VIATGES selecciona:

Agent de Viatges per a Girona

Publicat: 2019.12.05

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Si ets un / a especialista en viatges de vacances apassionat / da de l'atenció a client i l'elaboració de viatges volem que t'uneixis al nostre equip a les oficines de Girona.

La teva responsabilitat serà l'atenció integral i personalitzada dels clients i clientes de la teva oficina, aportant-los:

– Assessorament sobre el viatge sol·licitat, oferint sempre les opcions més adequades a cada client / a.

– Gestions de reserva de el viatge elaborat (bitllets aeris, de tren i vaixell, hotels, trasllats, paquets turístics, lloguer de vehicles, etc.)

– Tasques derivades de la reserva (emissió i cobrament dels serveis reservats, liquidació i tancaments de caixa .)

– Seguiment de el viatge reservat i comunicació amb el client / a per informar de canvis o cancel·lacions i oferir les millors alternatives disponibles.

– Resolució personalitzada d'incidències que el client / a pugui patir durant el seu viatge.

No només t'oferim condicions salarials negociables segons la teva experiència, sinó també possibilitats de promoció interna, descomptes excepcionals en tecnologia, oci i cultura, condicions especials amb diferents entitats bancàries i contractació de serveis de salut, transport, menjar i guarderia amb importants avantatges fiscals.

Forma part de la nostra gran família, bolcada en el servei a client des de fa més de 40 anys. Més de 1.000 agències a Espanya que, dia a dia, treballen amb passió i entusiasme perquè tot sigui perfecte

A més de passió per l'atenció a client / ai l'elaboració de viatges, necessitem que els nostres agents aportin:

– Experiència mínima de 2 anys com a Agent de Viatges Vacacional.

– Experiència en la venda i gestió de clients

– Nivell alt d'Amadeus.

– Coneixements d'ofimàtica.

– Es valorarà nivell mitjà d'anglès.

– Molt valorable disposar de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Ofertas2019 selecciona:

ES BUSCA FOTÒGRAF A PUIGCERDA, GIRONA

Publicat: 2019.12.17

Busquem fotògraf amb el seu equip i vehicle per a reportatge a immoble, més o menys 20 fotos en horitzontal amb gran angular en format JPG.

MELT GROUP selecciona:

Asset / Portfolio Manager (Junior) – Barcelona per a Girona

Publicat: 2019.12.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 27.000 € -35.000 €.

Pertanyent a el Departament Immobiliari de Grup, donarà suport a tots els departaments en totes les fases de les promocions a desenvolupar (localització de sòl, avaluació i desenvolupament de sòl, finançament, compra, tramitació de llicències, definició de producte, disseny, execució, venda i postvenda) des del punt de vista tècnic. Entre altres funcions, buscant oportunitats d'inversió.

Amb les persones selecciona:

Un / a Suport Comercial junior (nivell alt de francès) per La Bisbal d'Empordà

Publicat: 2019.12.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

L'empresa on treballaràs és troba a la zona del Baix Empordà i aposta per la innovació constant en el seu producte i per la formació de treballadors per tal d'oferir un pla de carrera estable.

Gaudiràs d'un bon ambient de treball i d'un equip de treball que t'ajudarà en tot el que necessitis per assolir l'èxit a la teva posició.

Comercial d'exportació per La Bisbal d'Empordà

Publicat: 2019.12.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Formaràs part d'un equip comercial dinàmic que t'ajudarà amb allò que necessitis per assolir l'èxit, així que oblida't de cercar feina perque aquesta posició és estable i formaràs part de la plantilla des del primer dia. També milloraràs el teu salari amb els comissions, a les teves mans està el poder guanyar més!

Operador / a trànsit amb nivell alt d'Anglès per a Girona

Publicat: 2019.12.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Les funcions a realitzar en aquesta empresa seran:

Tracte constant amb els conductors aixií com contacte constant amb els clients per rebre, gestionar i fer seguiment dels serveis seleccionats.

Gestionar les recollides i lliuraments de mercaderies.

Gestionar els rutes de la flota de camions.

Gestionar les incidències durant el transport, recollida o lliurament.

Coordinador / a de lloguer de vehicles – Figueres

Publicat: 2019.12.17

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

S'OFEREIX

– Contracte indefinit directe per empresa

– Jornada partida de 9h a13h i de 15h-19h.

– Salari distribuit en 14 pagues.

