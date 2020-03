Una empresa gironina aposta per oferir un servei integral als turistes amants del ciclisme

Deu socis gironins procedents de diversos sectors d'activitat econòmica s'han unit per crear l'empresa Bike Feelings, que aposta per oferir un servei integral als turistes amants del ciclisme, que si ho desitgen podran deixar en mans d'experts tot allò relacionat amb el seu viatge per poder centrar-se en allò per al que venen a Girona, pedalar. Així, Bike Feelings, més enllà de ser la típica empresa que organitza les sortides en bici, neix amb la voluntat d'ocupar-se de tot allò relacionat amb l'estada: trasllats, allotjament, visites turístiques, gastronomia i, per suposat, l'esport.

Alberto González Mate, director de l'empresa, assegura que la intenció de Bike Feelings és adaptar-se el màxim possible al seu client, i està clar que ho poden fer, ja que tenen un taller propi per proporcionar i arreglar les bicicletes -sempre de màxima qualitat- si fa falta, però també tenen cèntrics apartaments amb una bona valoració a booking.com i airbnb per allotjar els visitants o restaurants on aquests poden fer els àpats. En aquest sentit, la procedència dels deu socis -als quals uneix la seva afició pel ciclisme- de diversos sectors econòmics els permet cobrir totes les necessitats que puguin tenir els seus clients.

Bike Feelings ofereix diverses opcions a la seva pàgina web. Per un costat hi ha el concepte tradicional de les sortides ciclistes, que ofereix diverses rutes per les comarques gironines on no falten clàssics com Els Àngels, Rocacorba o el santuari de la Mare de Déu del Mont. Paral·lelament, existeix la possibilitat que els visitants facin entrenaments de diversos dies acompanyats de guies experimentats, així com un servei integral que suma experiències culturals i gastronòmiques a les esportives de dues rodes. Finalment, hi ha la possibilitat que l'empresa configuri un tour turístic a mesura pers als seus clients, per al que els sol·licita informació per conèixer els seus gustos.

Tot i que fa uns tres mesos que l'empresa està plenament operativa, fa més d'un any que els seus socis treballen en el seu desenvolupament, quelcom que els permet acumular unes 120 reserves per a aquest any, que en un 95% procedeixen de l'estranger, principalments dels Estats Units, Alemanya, el Regne Unit i França. Per facilitar la seva tasca, tenen col·laboradors a diversos països i també treballen amb operadors turístics.



Grups reduïts

González Mate assegura que Bike Feelings aposta per treballar amb grups reduïts que els permetin tenir tot sota control en tot moment, però per al cas que hi pugui haver algun problema inherent a totes les activitats que es realitzen a l'aire lliure, també ofereixen la possibilitat de contractar una assegurança. En tot cas, els cicloturistes que contracten els seus serveis solen ser persones amb un nivell mig-alt, fet pel qual només lloguen bicicletes de gamma alta.

En la seva voluntat de tenir cobertes totes les necessitats dels clients, l'empresa gironina també proporciona professionals que poden fer massatges esportius als clients, així com disposa d'una línia pròpia de roba per practicar ciclisme.



Girona, ciutat ciclista

El director de l'empresa va destacar que Girona és una ciutat molt lligada al ciclisme, ja que hi ha molts professionals que entrenen a la demarcació per les bones carreteres i el bon clima, així com hi ha molta afició. Paral·lelament, la ciutat acull la fira Sea Otter Europe, la quarta edició de la qual es celebrarà els dies 29, 30 i 31 de maig. Es tracta d'una fira molt important a nivell mundial, quelcom que demostra el fet que l'any passat comptés amb 60.000 visitants i 190 estands.