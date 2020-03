Un estudi estableix que set de cada deu menors de 25 anys a Catalunya treballen

Set de cada deu menors de 25 anys estan treballant a Espanya (el 69,5%), la major taxa des de 2008, segons es desprèn d'un estudi realitzat per Randstad a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que també estableix que el percentatge a Catalunya és del 73,7% (també set de cada deu), encadenant set anys consecutius de creixement. Analitzant la sèrie històrica s'observa que, després d'aconseguir la taxa d'ocupació més elevada el 2008 (73,8%), aquest indicador del mercat laboral a l'autonomia va baixar quatre anys de manera consecutiva fins a registrar la menor taxa el 2014 (48, %), per després créixer durant set exercicis consecutius fins el 2019. L'informe de Randstad destaca a més que 224.300 catalans menors de 25 anys estan treballant actualment, un 1% més que l'any passat, quan ho estaven fent 222.400 joves.

Tornant a l'àmbit estatal, el percentatge del 69,5% suposa el sisè any consecutiu de creixement en matèria de taxa d'ocupació. Des de 2008, any en què es va registrar taxa rècord, aquest indicador de mercat va encadenar cinc anys de decreixement registrant el seu menor volum el 2013, quan la taxa va caure fins al 45,1%. Des de llavors, la taxa d'ocupats no ha deixat de créixer. L'informe de Randstad també indica que més d'un milió de menors de 25 anys es troba treballant actualment, una xifra que no s'assolia des de 2010. Concretament, es van registrar més d'1,05 milions de professionals d'aquesta edat, una xifra un 5,7% superior a la registrada fa un any (996.800)

El director de Randstad Research, Valentín Botín, va afirmar que les xifres d'ocupabilitat obtingudes aquest any en el segment de menors de 25 anys indiquen el moment d'estabilització i consolidació que viu el mercat laboral a Espanya en aquests moments. «El fet que la taxa d'ocupació dels joves amb formació universitària no deixi de créixer assenyala clarament que l'educació és una garantia d'ocupabilitat actualment», va afegir.

No obstant això, l'estudi destaca que, tot i que les dades són positives any rere any, els nivells d'ocupació dels joves menors de 25 anys a Espanya estan «encara lluny de la mitjana europea», que se situa en el 86,4%.



La importància de la formació

Randstad va destacar que hi ha una relació directa entre la formació del professional i les seves oportunitats en el mercat laboral. Així, apunta que a superior nivell educatiu més gran és la taxa d'ocupació entre els treballadors més joves. De fet, el percentatge dels professionals que compten amb formació superior és del 78,2%, la segona taxa més elevada des de 2009.