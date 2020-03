Els API gironins comencen a gestionar impagaments de llogaters i adverteixen que cal un pla com en les hipoteques

El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) gironins alerten que ja han començat a "deixar en suspens" els pagaments d'alguns llogaters de cara al proper mes d'abril. Des de l'entitat asseguren que la crisi sanitària arran del coronavirus farà augmentar el nombre de persones que no podran fer front a la quota. Per això, reclamen al govern espanyol un pla com el que s'ha fet per a les hipoteques. El president dels API de les comarques de Girona, Joan Company, explica que ja han començat a gestionar els primers impagaments de molts llogaters afectats per la crisi. Company també lamenta que en aquesta qüestió "tot quedi en mans" dels propietaris, que són els qui han d'acabar decidint, si s'ajusta a les demandes dels afectats.

La crisi del coronavirus ha començat a afectar els propietaris d'habitatges gironins que han vist com els seus llogaters, o bé no podran pagar la quota mensual de l'abril o bé n'han demanat una rebaixa. De fet, el Col·legi d'API a les comarques de Girona ja ha començat a tramitar els primers impagaments com a conseqüència de l'aturada econòmica que afecta diversos sectors, i que fa que moltes famílies no puguin assumir el lloguer.

Però els API donen per fet que la problemàtica anirà a més i es pot acabar convertint en "un problema seriós, si no s'actua". En aquest sentit, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les comarques de Girona, Joan Company, adverteix de les conseqüències "si s'allarga l'estat d'alarma" i per tant l'aturada en l'economia del país.

"Ara mateix estem deixant en suspens el lloguer del mes d'abril i estem parlant amb els propietaris, però tot està a les seves mans. Lògicament si això es dilata en el temps i genera inestabilitat a la feina per part dels llogaters, revertirà en impagaments", explica Company.

Per això, el president dels API demana que s'introdueixin mesures per pal·liar aquesta situació i lamenta que el decret aprovat pel govern espanyol no contempli l'àmbit del lloguer i només se centri en el de les hipoteques.

"Trobem a faltar mesures per ajudar a aquelles persones que no poden pagar i que es troben en dificultats. Hi hauria d'haver alguna subvenció perquè si s'ha previst per les hipotèques no entenem per què no s'ha fet en el lloguer", ha lamentat Company.

Els preus poden caure en la venda

Des dels API també esperen que l'estat d'alarma no s'allargui molt temps, i per tant "poder recuperar" la situació en la que estaven just abans que esclatés la crisi del coronavirus. De fet, des de l'entitat treballen amb el supòsit que si l'afectació dura uns dos mesos, el sector en trigui tres a tornar-se a activar.

Això, explica Company, es deu a que aquella persona que tenia previst comprar un pis "triga un temps a decidir-se" i, per tant, la recuperació no és immediata.

El president dels API gironins, però, reconeix que un cop passat aquest termini, els propietaris que "tinguin certa pressa" per vendre el seu habitatge "hauran d'ajustar el preu", ja que la situació haurà canviat. Això pot fer que en general caiguin lleugerament els preus de venda dels habitatges. "En canvi, qui no tingui pressa, segurament esperant uns mesos podrà tenir opcions de vendre pel preu que demana actualment", remarca.

El sector està "aturat"

Company ha explicat que actualment les immobiliàries estan "aturades", tot i que segueixen fent gestions a través d'internet. En aquest sentit, el president dels API explica que reben peticions per habitatges determinats però que més enllà de la documentació i explicació que poden fer a través del correu electrònic i del telèfon, tot s'atura ja que no es poden fer visites. "Com que no podem passar a la fase del contacte directe amb el client, tot queda paralitzat", lamenta Company.

Text