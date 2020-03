El Govern amplia les indemnitzacions i assumeix els lloguers o costos de manteniment en cas de suspensió de contractes

El Govern ha acordat aquest dimarts modificar parcialment el Decret llei de mesures urgents contra el coronavirus per adaptar-lo al Reial Decret aprovat pel govern espanyol i incloure-hi noves mesures econòmiques. En concret, ha ampliat l'àmbit de les indemnitzacions en el cas que s'hagin de suspendre els contractes i ha inclòs les despeses de lloguers o els costos de manteniment d'instal·lacions i equips durant el període de suspensió. A més, la Generalitat flexibilitzarà les condicions dels beneficiaris d'ajuts o subvencions, especialment de l'àmbit cultural, ocupacional, d'esports i social, que no poden fer els projectes pel coronavirus. Així, es preveu l'ajornament dels terminis o que l'administració financi una part de les despeses.

El pagament a compte de la indemnització té com a objectiu mantenir els llocs de treball dels contractes afectats i evitar que es duguin a terme Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) o Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO). En el cas que les empreses amb contractes suspesos preguin aquestes mesures, la Generalitat retirarà el pagament per avançat.

A més, el Decret inclou l'aprovació de la reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots els usuaris domèstics, industrials i ramaders. La reducció s'aplicarà des de l'1 d'abril fins a l'1 de maig. Als consumidors que tinguin una tarifa social dels cànons se'ls aplicarà un tipus de gravamen de zero euros per tots els trams de consum.

El Decret també inclou la suspensió dels terminis generals d'elaboració i tramitació del Compte General que elabora la Intervenció General i es dona un termini addicional per formalitzar-ne els tràmits mentre duri l'estat d'alarma.



