Més preocupats pel sou que pel contagi

Un hotel barceloní reconvertit en hospital per a malalts lleus. reuters

La preocupació dels espanyols pels efectes que l'actual crisi del coronavirus pugui tenir en l'economia i, amb això, en els seus llocs de treball i en el seu poder adquisitiu, és fins i tot major de la que tenen davant la possibilitat que s'encomanin per la malaltia. Així es desprèn de la segona onada de l'Enquesta de Funcas, la Fundació de les Caixes d'Estalvis, realitzada sobre una mostra representativa de la població resident a Espanya, composta per 700 individus i realitzada per IMOP Insights entre el 16 i el 20 de març, en ple estat d'alarma.

En concret, els espanyols valoren en 9,1 punts, dins d'una escala del 0 al 10, la seva preocupació per l'economia, davant el 8,9 que l'atorguen a la preocupació per contagiar-se. La inquietud sobre l'economia pren intensitat entre els majors de 35 anys i en les dones, amb una mitjana de 9,3, mentre que la dels homes se situa en 8,9.

Mentrestant, el nombre d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs) no deixa de créixer. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, va avisar ahir que Catalunya és el territori del conjunt d'Espanya on aquestes expedients provocats per la crisi del coronavirus estan creixent més.

La crisi sanitària provocada pel coronavirus deixava ahir un balanç de 244.260 treballadors catalans afectats per un ERTO, cosa que suposa un total de 3.430 treballadors menys que diumenge, segons dades de la Generalitat. La disminució pot ser degut al fet que empreses que havien tramitat un ERTO hagin retirat aquest expedient i n'hagin presentat un altre nou amb menys afectació de plantilla. Tot i la caiguda del nombre total d'afectats, el nombre d'ERTOs continua augmentant, i la Generalitat registra ja 26.290 expedients temporals. Girona acumula 2.872 ERTOs que impliquen 20.506 persones.



Suspensió dels dividends

D'altra banda, diferents grans empreses han anunciat que no repartiran dividents. El consell d'administració de la cadena tèxtil sueca Hennes & Mauritz (H & M) ha decidit retirar la seva proposta a la junta general d'accionistes de repartir un dividend de 9,75 corones sueques davant de la situació dels mercats per l'epidèmia del coronavirus, que ha portat la companyia a tancar dues terceres parts de les seves 5.062 botigues a tot el món i a anticipar «desenes de milers» d'acomiadaments temporals, i en el seu lloc plantejar que no s'aboni cap dividend.

Airbus també ha decidit retirar la proposta de dividend de 1,80 euros amb càrrec als resultats de 2019, el valor efectiu arribava als 1.400 milions d'euros, i ha retirat les seves previsions per al 2020. En la mateixa línia, Coca-Cola European Partners ha decidit suspendre el seu programa de recompra d'accions i retirar les seves previsions financeres per al 2020 com a conseqüència del context actual.

El consell d'administració d'Electrolux també ha retirat la seva proposta a la propera junta general d'accionistes de la companyia de repartir dividend i, al seu lloc, proposa ara que no es distribueixi cap dividend corresponent a l'exercici 2019 davant el previsible «impacte material» que tindran l'epidèmia i les mesures de contenció implementades pels governs.