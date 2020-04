El coronavirus destrueix 15.350 llocs de feina a Girona en un mes

A les comarques gironines hi ha 39.279 persones apuntades a l'atur, 1.377 més que a finals de febrer amb un augment del 3,63%, després d'un març marcat per la crisi del coronavirus amb unes xifres altíssimes, però que serien encara molt més dures, i reals, si s'hi comptabilitzessin els treballadors que s'han vist afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs), que s'han anat multiplicant a la demarcació. Més enllà de les xifres de l'atur, que reflecteixen les persones apuntades a les llistes del SEPE (Servei Estatal d'Ocupació), la dada més preocupant és el descens dels afiliats a la Seguretat Social, que, en el cas de Girona, és de 15.350 treballadors menys en un mes. Una pèrdua de més de quinze mil llocs de feina a les comarques gironines que corresponen a acomiadaments i finalitzacions de contracte just en un mes de març que, tradicionalment, solia tenir un bon comportament en el mercat de treball amb la Setmana Santa en sectors com l'hostaleria, ara especialment castigat, igual que el del comerç.

Les doloroses dades de Girona van en paral·lel a les de Catalunya i a les de la resta de l'Estat, on el mes de març, o més concretament des de l'inici de les mesures de paralització econòmica per mitigar el contagi del coronavirus, segons va precisar ahir el ministre d'Inclusió i Seguretat Social José Luis Escrivá, s'han destruït 898.822 llocs de treball. Escrivá va comparar aquest descens d'afiliats a la Seguretat Social amb el que es va produir entre l'octubre del 2008 i el febrer del 2009, en un dels moments més durs de la darrera gran crisi econòmica, quan a Espanya es van destruir uns nou-cents mil llocs de treball en poc més de cent dies. Ara, amb el coronavirus, la Seguretat Social s'ha deixat pel camí un nombre semblant d'afiliats en menys de tres setmanes des de la declaració de l'estat d'alerta. «La caiguda ha estat molt intensa, però la restauració de l'ocupació a Espanya serà plena tot i que el més difícil és saber la seqüència temporal en què aquesta recuperació es produirà», va assegurar José Luis Escrivá en unes declaracions recollides per l'agència Efe de la seva roda de premsa al costat de la Ministra de Treball Yolanda Díaz. La xifra total d'aturats a Espanya es queda en 3.548.312 persones, després que aquest mes de març s'hagin apuntat a les llistes 302.365 persones amb un increment del 9,31%. Aquí, igual que en el cas de Girona, tampoc hi ha comptabilitzats els treballadors que han estat inclosos en un ERTO, que, segons Yolanda Díaz, ja són més de 620.000.

A Catalunya, l'afectació pel coronavirus en el mercat laboral també ha estat molt dura amb 141.641 llocs de treball destruïts des de l'inici de les mesures de paralització econòmica. Sense que s'hagin comptabilitzat el més de mig milió de persones afectades per un ERTO, hi hagi 417.047 catalans a l'atur (21.833 més que a finals de febrer). Si a Girona s'han perdut les esmentades 15.350 afiliacions a la Seguretat Social, a les 141.641 totals s'hi arriba per les 102.474 de Barcelona, les 14.702 de Tarragona i les 9.115 de Lleida. En percentatges, la davallada ha estat d'un 4,78% a Girona, un 3,89% a Barcelona, un 4,82% a Tarragona i un 4,80% a Lleida (un 4,1% en el conjunt de Catalunya). El conseller de Treball de la Generalitat, Chakir el Homrani, va reconèixer que «sense l'excés de temporalitat i l'extraordinària flexibilitat del mercat laboral no s'hagués produït aquest increment de l'atur».