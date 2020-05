Les vendes cauen un 75% a la meitat dels comerços

Un 56,4% dels petits negocis ha patit un descens de les vendes de més del 75% interanual al maig, segons una enquesta realitzada per PIMEComerç sobre l'impacte de la covid-19 al comerç al detall de Catalunya. En total, un 93% dels negocis considera que la facturació ha caigut, en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Per altra banda, un 47,3% dels comerços considera alta o molt alta la probabilitat de continuar oberts en els pròxims sis mesos, mentre que un 11,7% la veu baixa o molt baixa. El 41% restant considera que no té dades suficients per fer-ne una previsió. Durant l'estat d'alarma, un 65,5% dels comerços han tancat, i es preveu que el 94,5% tornin a obrir a la fase 2.

Dels comerços tancats, un 43,3% ha cessat l'activitat completament, mentre que un 26,5% l'ha mantingut per telèfon o internet i amb repartiment a domicili. De fet, un 66,8% dels enquestats considera que els mitjans telemàtics, com les botigues en línia o les aplicacions, tindran més protagonisme a conseqüència de la crisi de la covid-19.

Pel que fa a les previsions d'obertura dels establiments que van tancar durant l'estat d'alarma, un 25,4% va obrir durant la fase 0; un 27,5%, durant la fase 1; un 5,8% preveu obrir durant la fase 2, i un 2,2%, durant la fase 3.