Saps que pots fer la declaració de la Renda per telèfon?

La campanya de la Renda 2023 va avançant i des de fa, aproximadament, una setmana ja es pot fer per telèfon. Si vols conèixer com fer-ho per tal d'evitar despeses econòmiques i pèrdues de temps innecessàries, t'expliquem els passos que has de seguir.

La declaració de la Renda per telèfon

A finals d'abril es va posar en marxa el sistema de la Renda per telèfon. Tots els contribuents que vulguin fer la declaració de la Renda per telèfon, hauran de sol·licitar cita. Aquest nou format es va crear per tal que els ciutadans que vulguin fer-la ràpidament i de forma senzilla, ho puguin fer; evitant cues o desplaçaments innecessaris.

Les dades de la Renda

En aquest precís moment, l'Agència Tributària (AEAT) ja ha rebut més d'1,8 milions de declaracions, augmentant en un 2,6%, respecte a l'any anterior. I 246.000 d'aquestes han estat presentades a través de l'aplicació mòbil, augmentant un 19,5% respecte a la campanya 2022.

Coneix les opcions que tens per fer i presentar la Renda / karlyukav

Altres vies per presentar la Renda

Actualment, a part de poder-ho fer telefònicament, també es pot fer a través de la pàgina web o aplicació mòbil. A partir del 3 de juny es podrà fer la declaració de la Renda presencialment a les seus d'Hisenda.

Les persones de més de 65 anys que resideixin en petits municipis, podran gaudir d'un pla especial a l'hora de fer i presentar la declaració. Aquest projecte es va posar en marxa ahir mateix, 7 de maig; i el qual, beneficiarà els majors de 65 anys de més de 500 municipis d'Espanya.

El pla pels majors de 65 anys

En el cas que comentàvem anteriorment, aquestes persones majors de 65 anys que entrin dins els municipis determinats com a petits, hauran de demanar cita i podran ser atesos pel personal de l'Agència Tributària a través d'una videotrucada. Aquesta mesura els ofereix una atenció personalitzada sense necessitat de desplaçaments.