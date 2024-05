Noves normes europees per reduir la contaminació

Els envasos van generar el 2018 a la UE una facturació de 355.000 milions d'euros. Es tracta d'una font de residus cada vegada més gran: el total de la UE ha passat de 66 milions de tones el 2009 a 84 milions el 2021. Cada europeu va generar 188,7 quilograms de residus d'envasos el 2021, una xifra que s'espera que augmenti a 209 el 2030 si no es prenen mesures addicionals. Davant d'aquest problema, l'última setmana d'abril el Parlament Europeu va aprovar noves mesures per fer els envasos més sostenibles i reduir els residus d'envasos a la UE. El Consell també ha d’aprovar formalment l’acord abans que pugui entrar en vigor.

Les normes, que s'han acordat provisionalment amb el Consell, inclouen objectius de reducció d'envasos (5% per al 2030, 10% d'aquí al 2035 i 15% per al 2040) i exigeixen als països de la UE que redueixin, en particular, la quantitat de residus d’envasos de plàstic. Alguns tipus d'envasos de plàstic d'un sol ús quedaran prohibits a partir de l'1 de gener de 2030. Entre aquests hi ha els envasos de fruites i verdures fresques sense processar, els d'aliments i begudes que se serveixen i consumeixen en cafeteries i restaurants, els de porcions individuals, els petits envasos de productes d'higiene personal i les bosses de plàstic molt lleugeres.

Objectius específics

La llei fixa objectius específics de reutilització per al 2030 per als envasos de begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte, per exemple, llet, vi, licors), els envasos per a transport i venda, així com els envasos col·lectius. Els Estats membres poden concedir una excepció de cinc anys a aquests requisits en determinades condicions. Els distribuïdors finals de begudes i menjar per emportar hauran d'oferir als consumidors l'opció d'aportar el seu propi recipient. També se'ls exigirà que s'esforcin per oferir el 10% dels productes en un format d'envàs reutilitzable d'aquí al 2030. Aquesta nota deixa clar que l'agricultura i la ramaderia no són els únics ni els principals conta minadors.