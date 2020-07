El confinament a Lleida pot aturar el turisme belga

Bèlgica ha modificat de verd a taronja la recomanació de viatges turístics a Espanya després del confinament decretat a la comarca del Segrià, segons ha informat aquest diumenge el Servei d'Afers Exteriors belga.

Bèlgica avalua amb un "semàfor" la recomanació de viatge als països europeus on considera més segur viatjar a Europa (viatges no essencials, com els turístics) durant la pandèmia.

Passar de verd a taronja vol dir que de "viatges possibles" sense més, ara aquests desplaçaments són "possibles sota reserva de quarantena, un test (de coronavirus) o altres condicions", segons explica la pàgina web d'aquest servei.

La ministra de Salut belga, Maggie D'Block, ha recomanat als belgues que estan a Lleida limitar els seus contactes i fer-se un test de coronavirus al seu retorn a Bèlgica.

Espanya va començar aquest cap de setmana les vacances d'estiu amb el sistema sanitari en alerta davant els brots de coronavirus, una cinquantena a tot el país, amb el focus posat en la província catalana de Lleida, on la capital i els seus voltants estan confinades des d'ahir dissabte.

El Govern català, que té les competències de sanitat, va decretar dissabte el confinament de la zona, amb uns 210.000 habitants, davant l'augment de casos de coronavirus, de manera que estaran restringides les entrades i sortides del territori afectat, es prohibeixen les reunions de més de deu persones en espais privats i públics i les visites a residències d'ancians.