BBVA Research preveu una caiguda del 12% del PIB de Catalunya el 2020

Segons les previsions de BBVA Research, el PIB de Catalunya podria reduir-se el 2020 un 12,0% a causa de la durada de les mesures de confinament més temps de l'esperat, el major impacte de les restriccions sobre la demanda interna, la reducció intensa del consum, la concentració d'aquesta en la producció nacional i la caiguda del sector turístic.

El 2021, el creixement podria situar-se al 7,4%. Si es compleixen aquestes previsions, es perdrien 110.000 llocs de treball entre els anys 2020 i 2021. En tot cas, la principal incertesa rau en l'evolució de la pandèmia i en l'efectivitat de les mesures preses per limitar el contagi.

L'últim informe «Situació Catalunya», presentat per Miguel Cardoso, economista en cap per a Espanya de BBVA Research, i José Ballester, director de la Territorial Catalunya de BBVA, assenyala que l'activitat econòmica a Catalunya hauria retrocedit prop d'un 4,2% el primer trimestre de 2020, i d'un 18% el segon.

Amb això, el primer semestre del l'any l'activitat de la regió s'hauria reduït més d'un 20% respecte a finals de 2019, i per al 2020 el Servei d'Estudis de BBVA rebaixa les previsions de creixement fins al -12,0%, fet que suposa un impacte de la crisi una mica més gran que en el conjunt d'Espanya.

Aquesta evolució es deu a una durada més gran de l'esperada de les mesures de confinament, un major impacte sobre la demanda interna, en particular sobre el consum social, la disminució de la despesa de les famílies, principalment de béns i serveis produïts internament, i la caiguda del sector turístic.

La reducció de la despesa de les llars catalanes durant el primer semestre de l'any s'hauria situat entre el 25% i el 30%. El descens del consum s'hauria concentrat en sectors de consum social com la restauració, l'oci i el turisme, amb un pes elevat en l'economia de Catalunya.



Impuls del comerç

Per contra, es va observar un impuls del comerç electrònic, de productes d'alimentació i de productes i serveis de salut. Així mateix, la menor arribada de turistes, per les restriccions de moviments a escala global, va reduir el consum dels no residents. Això va tenir un impacte diferencial per a Catalunya, ja que el pes del turisme estranger en l'economia catalana és més gran que en el conjunt d'Espanya.

Així, els ingressos turístics d'estrangers equivalen al 9% del PIB català, davant el 5,7% a Espanya. Per la seva banda, la caiguda de les exportacions de béns a Catalunya va arribar al -30%

La contracció més intensa durant aquest període es va observar en sectors rellevants per a la comunitat com l'automòbil (-70%) i béns d'equip i manufactures de consum (-40%). A finals de 2021 no s'hauran recuperat a Catalunya els nivells previs a la crisi Des de mitjans de maig, la flexibilització de les restriccions i l'obertura de negocis afavoreixen la recuperació econòmica que, si continua, permetria, al tercer trimestre de 2020, un augment del PIB català en un 8% trimestral, encara dos punts per sota de la mitjana espanyola. D'aquesta manera, en el segon semestre de 2020 l'avanç de l'economia catalana serà una mica més feble que al conjunt d'Espanya, per la major dependència del consum social i el turisme, que caurà un 12,0% aquest any.



Intel·ligència artificial

En paral·lel, BBVA ha llançat Blue, un nou assistent de veu. Gràcies a la intel·ligència artificial i a l'aprenentatge continu de l'assistent, el client pot interactuar amb aquesta aplicació virtual per a obtenir resposta sobre desenes de temàtiques: on hi ha el caixer més proper, sol·licitar informació sobre productes financers, saber quin és el saldo en els comptes, quina és la despesa en un període de temps en concret, així com saber si els clients han cobrat aquest mes, i també demanar parlar amb un agent.