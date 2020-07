La Comunitat de Madrid torna a superar Catalunya com a primera economia d'Espanya

La Comunitat de Madrid ha tornat a superar Catalunya com a primera economia d'Espanya el 2019 després que ja ho fes el 2018, amb un PIB de 239.878,164 milions d'euros, mentre que l'economia catalana va generar un Producte Interior Brut de 236.739,456 milions d'euros, segons dades publicades aquest dilluns per l'INE. Respecte el pes total de l'economia espanyola, els dos territoris van representar el 19,3% i el 19%, respectivament. En termes de volum, Navarra va ser la comunitat on més va augmentar el PIB per l'evolució favorable de la indústria, fins a un 2,8%, seguit de la Comunitat Madrid i el País Valencià, amb un 2,5% i un 2,3%, respectivament; mentre que a Catalunya ho va fer en un 1,8%.

Agafant el PIB per càpita, Catalunya va assolir 31.110 euros mentre que la mitjana espanyola es va situar en els 26.438 euros. El territori que va sumar la quantitat més alta per càpita va ser la comunitat de Madrid, amb 35.876 euros, seguit del País Basc, amb 34.273 euros.

Pel que fa la menor variació real del PIB va ser a Ceuta i Castella-Lleó, amb increment d'un 1% i un 1,1%, respectivament. En el PIB regional per habitant, Melilla es va situar a la cua, amb 19.073 euros per habitant, seguit d'Extremadura, amb 19.432 euros i Andalusia, amb 19.658 euros.

D'altra banda, el PIB per habitant a la Comunitat de Madrid va ser un 35,7% superior a la mitjana espanyola, seguit del País Basc, amb un 29,6% superior i la Comunitat Foral de Navarra, amb un 23,7% més. Per contra, el PIB per habitant de la ciutat autònoma de de Melilla es va situar un 27,9% per sota la dada estatal, el d'Extremadura va ser un 26,5% inferior i el d'Andalusia un 25,6% inferior.