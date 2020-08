Company, d'APIs Girona, nou president del Consell Català dels agents immobiliaris

El president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Girona és el nou president del Consell Català de Col·legis d'APIs, l'entitat que agrupa tot el col·lectiu a Catalunya, fins ara encapçalada pel responsable a la província de Barcelona, Gerard Duelo. El traspàs es va aprovar en un consell extraordinari divendres passat per unanimitat dels seus membres i ahir es va anunciar públicament.

El Consell està format pels presidents dels col·legis oficials de cadascuna de les províncies i representa més de 1.700 agents en tot el territori català. Els seus estatuts preveuen una rotació a la presidència entre els dirigents dels òrgans de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, que, en aquest ordre, ocupen el càrrec en mandats de dos anys. Habitualment, el relleu es fa al desembre, però Duelo va renunciar anticipadament al lloc per «l'alta dedicació que requereixen els càrrecs institucionals» que ostenta, entre ells la presidència del Consell General de COAPIs d'Espanya, que és l'òrgan homòleg que desenvolupa les mateixes funcions a escala estatal.

D'aquesta manera, Company gaudirà d'uns mesos extraordinaris d'un mandat que va començar divendres passat i finalitzarà al desembre any 2022, moment en el qual, mantenint la rotació en el càrrec, el president del COAPI de Tarragona assumirà la presidència del Consell.

Objectiu

Company avisa que el Consell seguirà la mateixa línia d'actuació que sota la direcció de Duelo, però el que busquen amb aquest canvi anticipat és «reforçar la representació de l'entitat en l'àmbit català». L'objectiu principal és ser capaços d'observar de més a prop els assumptes que afecten el territori i «tenir més presència en l'administració catalana» per poder exercir més influència sobre les decisions que afectin el seu sector.

Regulació del preu del lloguer

Un dels temes sobre els quals el Consell vol posar el focus és la proposició de llei del Parlament per limitar el preu del lloguer. El Sindicat de Llogaters, amb el suport de JxCat, ERC, En Comú Podem i la CUP, va registrar fa dues setmanes la proposta que pretén contenir i afavorir la baixada del preu del lloguer. Company qüestiona que, durant el procés d'elaboració del text, els Agents de la Propietat Immobiliària no van ser consultats, tot i ser una part afectada en el conflicte. La mesura encara no ha estat aprovada perquè PP i Cs la van enviar al Consell de Garanties Estatutàries. De moment, Company admet que ja s'han reunit amb algunes conselleries perquè se'ls tingui en compte de cara al futur.