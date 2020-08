L'empresa gironina Tirgi augmenta un 30% la destrucció de documentació confidencial

L'empresa gironina d'iniciativa social Tirgi ha augmentat un 30% la destrucció de documentació confidencial a la seva planta de Riudellots. La companyia, que col·labora amb l'empresa Comercial Paperera en la seva tasca, és des de fa un any la primera a la província amb el certificat de destrucció segura de material confidencial segons les directrius de la norma UNE EN 15713 i tal com estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades. La destrucció certificada esdevé, a dia d'avui, un requisit indispensable per a totes aquelles empreses que manegen dades, xifres, una altra classe d'informació relativa a clients o que pugui afectar directament o indirectament tercers. El compliment de la normativa evita problemes legals a les companyies, sobretot en matèria de seguretat personal i professional.