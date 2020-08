Vuit de cada deu empreses catalanes aposten pels clústers per superar la crisi

El 80% de les companyies que formen part d'alguna agrupació d'empreses o clúster considera que aquesta pertinença les posiciona millor per encarar la crisi econòmica derivada de la COVID-19, segons un informe d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de la Generalitat. En concret, segons el sondeig, formar part d'un clúster els aporta més connexió amb el sector, més informació i coneixement i poder treballar conjuntament en projectes d'innovació durant la pandèmia.

Segons el director de la Unitat de Clústers d'ACCIÓ, Joan Martí, «la crisi actual posa de manifest la necessitat de les empreses de transformar-se i adaptar la seva activitat i models de negoci per fer front a nous reptes globals». En aquest context, segons Martí, «el canvi estratègic és un eix clau de la política de clústers per impulsar la competitivitat de l'empresa, perquè permet primer entendre com reposicionar seleccionats i després impulsar projectes transformadors».

De fet, va afegir, els últims mesos, els 29 clústers catalans han estat treballant iniciatives concretes per fer front a l'emergència provocada per la COVID-19 en àmbits com producció de material sanitari, la ciberseguretat i el teletreball, l'educació a casa, la salut mental durant el confinament i l'alimentació.

L'últim any ha augmentat un 13% el nombre d'empreses membres dels 29 clústers que hi ha a Catalunya, que de manera agregada sumen 2.600 socis, representen el 30% del PIB i generen més de 300.000 llocs de treball. Un clúster és una agrupació d'empreses i agents de l'entorn d'un mateix sector que comparteixen recursos i generen sinergies.