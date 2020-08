Els hostalers gironins tanquen un estiu "nefast"

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG) assegura que la temporada ha estat "nefasta" i adverteix que un 20% dels establiments no tornaran a obrir, a menys que hi hagi un rescat per part del govern de l'Estat. El president de l'ens, Antoni Escudero, adverteix que el sector està "enfonsat" i preveu que la crisi s'agreugi "si no s'hi posa remei". "Els danys col·laterals que afecten l'hostaleria són molt pitjors que el coronavirus", assenyala.

Els pronòstics s'han acabat complint i el final d'agost confirma la "nefasta" temporada pels hostalers de les comarques de Girona. Deixant de banda la Costa Brava central del Baix Empordà – que representa un 18% de places hoteleres -, la resta s'ha vist colpejada de manera "severa" per la pandèmia. De fet, des de la FHCG parlen d'un sector "enfonsat" i adverteixen que el 20% dels establiments no tornaran a obrir si no es posa a sobre de la taula un pla de rescat per aquestes empreses "igual que s'ha fet amb els treballadors".

En aquest sentit, el president de l'ens, Antonio Escudero, aposta perquè l'estat aboni el 70% dels beneficis que les empreses van declarar en les dues passades declaracions de la renda. En cas contrari, Escudero avisa que la destrucció d'empreses serà "massiva" i pronostica que el sector no es recuperarà fins el 2023.

I és que a poblacions com Blanes i Lloret de Mar aquest estiu els hotels que han obert amb prou feines han ofert un 40% del total de places que tenen. Cal tenir en compte que aquestes dues poblacions aglutinen una quantitat important de les habitacions disponibles a la Costa Brava, ja que són grans establiments que depenen molt dels touroperadors.

Una situació similar s'ha viscut en zones com Roses a l'Alt Empordà on també hi ha una oferta hotelera important. En canvi, la costa del Baix Empordà, tot i notar el cop provocat per la pandèmia, han resistit millor, ja que molt del client és nacional i francès, a més de ser establiments més petits.

Per això, Antonio Escudero exigeix un "rescat urgent" de tot el sector. "Igual que s'ha ajudat als treballadors, també s'ha de treure del pou als empresaris, perquè Girona està destrossada, Barcelona està destrossada, les illes estan destrossades, tot el país està així", exclama.