El Govern descarta la baixa laboral per a pares amb fills aïllats però sense COVID-19

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, va aclarir ahir que els pares que han de cuidar els seus fills en quarantena, però que tenen una PCR negativa en covid-19, no tenen dret a una baixa laboral retribuïda. En el cas que el nen sigui negatiu en la PCR però hagi de fer uns dies de quarantena, la portaveu de l'executiu va indicar que el pare seria el cuidador del que fa la quarantena i no del malalt.

En tot cas, a la roda de premsa, Montero va recordar que el Ministeri de Treball va posar en marxa el programa «Me Cuida», que permet als treballadors tenir dret a una flexibilitat de la jornada laboral «i que permeti compassar aquesta necessitat de cures a aquesta situació de flexibilitat laboral».

El pla «Me Cuida», aprovat a l'inici de la pandèmia davant el tancament de col·legis, permet als treballadors adaptar o reduir la seva jornada laboral per a la cura de persones al seu càrrec. És possible una reducció del 100% de la jornada, en aquest cas sense sou, però també sense que puguin ser sancionats o acomiadats.

D'altra banda, si una persona és positiva en covid-19, el criteri facultatiu és que els convivents més immediats es mantinguin en quarantena. «Els pares dels nens positius sens dubte són convivents directes i immediats i, per tant, tindran dret a la baixa laboral retribuïda», va aclarir, afegint que «hi haurà diferents casuístiques depenent de la situació sanitària».

Baixes per incapacitat temporal

El president del Govern, Pedro Sánchez, també va referir-se a aquest tema ahir, recordant que hi ha baixes per incapacitat temporal reglades en la Seguretat Social a les que els pares «es poden acollir si tenen una eventualitat», i, a l'entrevista a la Cadena Ser, també va esmentar el programa Me Cuida com a possible solució. Al ser preguntat per l'opinió dels empresaris sobre les possibles baixes de treballadors, Sánchez va assegurar que «s'està en negociació en el marc de el diàleg social».

Pel que fa al retorn a les aules, Sánchez va admetre que el «risc zero no existeix», però es va mostrar convençut que la reobertura de les escoles «serà segura i amb totes les garanties».

Els humans, mur de contenció

A la mateixa entrevista, el president del Govern espanyol va destacar que l'augment dels casos de coronavirus aquest estiu està relacionat amb un «relaxament per part de la ciutadania dels nivells de protecció i emergència sanitària» i també va afirmar que «preocupa l'estat de la salut pública i de l'evolució de l'epidèmia a Madrid».

Sánchez va dir que es remetia a «l'obvi», que els éssers humans són els que actuen «com murs o com a vectors de la propagació del virus» i que en les primeres setmanes després de l'estat d'alarma hi va haver casos entre els treballadors de camp i l'oci nocturn. En segon lloc, també va afirmar que, tot i que la coordinació ha millorat, «els nivells de rastreig i les capacitats estratègiques d'algunes comunitats autònomes han de millorar». Sánchez va dir que no volia «jutjar» ni entrar en el debat de qui és responsable, però que l'evolució de l'epidèmia no és igual en tots els territoris.

Estat d'alarma

Això sí, va deixar clar que si els governs autonòmics no demanen la declaració de l'estat d'alarma en el seu territori ell no es planteja que el Govern espanyol ho faci d'ofici. «Nosaltres estem actuant ja», va dir, exercint «lideratge i coordinació» amb les comunitats autònomes per adoptar mesures sanitàries, i posant a la seva disposició recursos econòmics, 16.000 milions d'euros extraordinaris.

