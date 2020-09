Els consells d'administració de les entitats es podrien reunir el 13 de setembre

CaixaBank i Bankia estudien el diumenge 13 de setembre com a data temptativa per a la reunió dels seus respectius consells d'administració per a adoptar una decisió sobre l'operació. Els màxims òrgans de govern de les dues entitats esperen comptar llavors amb els resultats de l'auditoria preventiva (auditoria legal) que els permeti disposar de totes les dades per adoptar la decisió de seguir endavant o no amb l'operació.

Tot i que els consells d'administració de CaixaBank i Bankia encara no han estat convocats formalment per al diumenge 13, es tracta d'una de les dates que més probabilitats té, donat l'interès d'ambdues entitats per accelerar els processos al màxim. Tots dos consells van autoritzar l'inici de les negociacions, que van començar de forma discreta abans de l'estiu.