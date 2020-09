El despoblament i el sector porcí

l sector porcí de capa blanca espanyol està ubicat en regions amb greus problemes per despoblament dels seus mitjans rurals com Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, Castella-la Manxa, Galícia, algunes comarques catalanes, etc.

De fet, segons destacava el director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), «està implantat en més del 40% dels municipis de menys de 5.000 habitants».

En aquests municipis no només se situen les granges, sinó que també s'integren estructures i activitats de transformació industrial, comercialització i exportació i altres auxiliars. Per tant, segons el director de la Interprofessional, «som un motor de l'economia d'aquests pobles, especialment dels de menys de 5.000 habitants, que és on s'ubiquen més del 40% de les granges i indústries de porcí».

En tots ells es reté la població a la zona, s'aporta riquesa, fins a 20.000 milions d'euros a l'any i es generen més de 300.000 llocs de treball de qualitat. Recordo que els treballadors del sector porcí es caracteritzen per la seva professionalització i especialització en cada àrea, «sense elles seria pràcticament impossible afrontar la seva tasca en un sector en contínua innovació».

En aquest sentit, el director de Interporc ha destacat que el sector porcí és «sostenible socialment i per descomptat també si parlem de sostenibilitat mediambiental, que ens ocupa i ens preocupa i que per tant treballem cada dia».

El sector porcí de capa blanca espanyol «compleix amb la normativa més exigent del món en matèria mediambiental i els professionals del sector porcí són els primers interessats en tenir cura de l'entorn en què desenvolupen la seva activitat. Cada dia desenvolupem noves tècniques que ens permetin reduir la nostra petjada climàtica i apostem per les energies renovables i una economia circular, entre moltes altres qüestions».

Per Herranz, director de Interporc, «un clar exemple del compromís amb la sostenibilitat és la Certificació Benestar Animal líder a Europa i al món sencer, que avala les bones pràctiques dutes a terme en aquesta matèria, així com en benestar animal, sanitat, bioseguretat, maneig dels animals i traçabilitat, en totes les baules de la cadena de valor del porcí de capa blanca d'Espanya».