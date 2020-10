La Cambra impulsa jornades de formació per impulsar el comerç local

Les jornades presencials es faran, sempre que sigui possible, a Roses, l'Estartit, Castelló d'Empúries, Puigcerdà i l'Escala. Totes seran emeses en streaming, cosa que, segons destaca la Cambra, permetrà arribar a un públic potencial molt

La Cambra de Comerç de Girona ha programat durant els propers mesos fins a 31 jornades gratuïtes de promoció del comerç local que combinen els tallers presencials -emesos en streaming- i les sessions en línia. S'han escollit ponents de molt diferents àmbits i sectors per tal de diversificar al màxim l'oferta i tocar temes que els mateixos comerciants han demanat. Les sessions tracten aspectes com el comerç en el món online, com fer-se visible a les xarxes socials, la importància de la geolocalització, com fer bones fotos o vídeos promocionals, com aplicar el Feng Shui en un establiment o com vendre a través del Whatsupp Busines, entre d'altres temes d'actualitat comercial.



Diagnosis gratuïtes

Paral·lelament, la Cambra ofereix diagnosis comercials, de manera totalment gratuïta, en la qual un tècnic especialista realitza una detallada anàlisi de diferents aspectes de cada comerç i identifica els punts forts i febles en set àrees clau del negoci.

Sobre la base d'aquesta anàlisi, la Cambra farà recomanacions per optimitzar la gestió de l'establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcilment i ràpidament aplicables.