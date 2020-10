Hisenda proposa a les autonomies un objectiu de dèficit del 2,2% per al 2021

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha plantejat a les comunitats autònomes que elaborin els seus comptes amb un objectiu de dèficit del 2,2% per al 2021. Es tracta d'una xifra «de referència», que no serà obligatòria perquè Hisenda suspèn l'obligació de complir les regles fiscals l'any que ve. Així ho va traslladar Montero a les autonomies a la reunió telemàtica del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'ahir. En la roda de premsa posterior, la ministra d'Hisenda va destacar que és moment de tenir «responsabilitat fiscal» per molt que no calgui complir les regles fiscals. D'altra banda, Montero ha explicat que les CCAA rebran l'any que ve 105.589,4 milions d'euros en bestretes.

La secretària d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, va criticar que la proposta de base del govern espanyol inclou que els diners que ara arriben del fons covid-19 vagin a engreixar dèficit. «Per al 2021 cal mantenir com a mínim els recursos que hem obtingut el 2020, mantenint les bestretes i el fons covid», va afirmar.