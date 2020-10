La venda en línia i les xarxes socials «salven» els productors locals afectats pel tancament de bars i restaurants

El tancament de bars i restaurants ha comportat que la cadena de producció i distribució que hi ha al darrere hagi quedat greument afectada. Productors locals de xai i llet es queixen que han estat els "grans oblidats" i que s'han reinventat per donar sortida als seus productes. A Masia Ferreres (Berguedà), una petita explotació que es dedica a produir carn de xai sostenible, un 70% de la producció va destinada al sector de la restauració. També a la granja de vaques de Mas el Lladré (Ripollès) venen un 80% dels seus productes als restaurants. En tots dos casos, el tancament de l'hostaleria va suposar una frenada en sec de les vendes. Tot i això , gràcies a la venda 'online' i a les xarxes socials, han aconseguit col·locar el producte.

"Nosaltres no podem trencar el cicle, no podem dir als animals que no mengin durant tres setmanes perquè hi ha coronavirus i estem en una situació d'incertesa. Aquí estem parlant de vides i la roda continua. Per tant, quan el xai arriba a un pes òptim, l'hem de sacrificar i li hem de treure sortida". Així ho explica Maria Àngels Capdevila, de la Masia Ferreres. Ella, conjuntament amb el seu home i els seus fills, estan al capdavant d'una petita explotació de 450 ovelles. Gran part de la seva producció la venen als restaurants.

El tancament sobtat de bars i restaurants, la setmana passada, els va enxampar amb xais a l'escorxador, ja sacrificats. "Van començar a arribar les anul·lacions de les comandes. I vam pensar: i ara què fem? És un producte fresc i, en dos o tres dies, com a màxim, els hem de vendre", explica. Per això, van decidir fer una crida a les xarxes socials i la resposta ha estat un èxit. "Ara tenim llista d'espera fins a mitjans de novembre", assegura.

Tot aquest panorama els ha fet adaptar-se. "Fem servei a domicili i renovarem la pàgina web per adaptar-nos a la nova situació, però sempre que quan torni la normalitat hem de poder combinar la venda online i el restaurant de tota la vida", assegura.

En tot cas, lamenta que el sector primari "és el gran oblidat" d'aquesta crisi. "Parlen d'uns ajuts als restaurants que es mereixen, però cal tenir en compte que darrera hi ha tota un subministrament que també ha quedat afectat. El que passa és que només veiem el punt final, però no tot el que comporta al seu darrera. No pots tancar d'avui per demà", lamenta.



Un centenar de comandes online al Mas el Lladré

A qui també va agafar per sorpresa el tancament de restaurants i la cancel·lació de les comandes va ser als propietaris de Mas el Lladré, a Les Llosses (Ripollès), un negoci familiar dedicat a la producció de làctics i carn. Una de les propietàries, Marina Puigcorbé, recorda que tenien les "càmeres plenes" perquè venien del pont llarg i s'esperava que aquell cap de setmana també hi hagués molta feina als restaurants, per ser l'època de bolets.

"Va ser un gerro d'aigua freda i ens va obligar a tornar-nos a reorganitzar; calia buscar maneres de treure el producte", assenyala Puigcorbé, que afegeix que "cada dia les vaques produeixen una mitjana de 300 litres de llet al dia i és una activitat que no pot parar. Cal anar venent el producte per poder donar sortida al nou".

La situació era delicada perquè el mateix divendres es van cancel·lar totes les comandes de restauració, que representen el 80% de la facturació. Aprofitant que des del confinament ja tenien en marxa la botiga en línia, van decidir utilitzar les xarxes socials (on són molt actius) per fer una crida i intentar vendre els estocs acumulats. "I la resposta va ser brutal", explica Puigcorbé, fins al punt que van haver de tancar la botiga en línia perquè no haurien pogut atendre a tothom. "Les xarxes socials van ser la nostra salvació perquè no hauríem arribat al volum de gent per solucionar el problema", subratlla. Des de llavors han rebut un centenar de comandes que s'enviaran a diferents punts de Catalunya.

El seu pare, Joan Puigcorbé, explica que des de la irrupció de la pandèmia està essent una situació "molt difícil" per al sector primari. Però subratlla que venent a través d'Internet "se'n poden anar sortint". Reconeix també que aquestes dificultats s'estan superant gràcies als joves que estan empenyent el negoci. I reivindica el producte de proximitat enfront de les grans superfícies.

Tenen clar que el tancament de restaurants difícilment serà només de 15 dies. Per això seguiran apostant per la venda online, les xarxes socials i sense oblidar la venda a botiga i als restaurants que, un cop tornin a obrir, continuaran essent els seus principals clients.



Altres sectors afectats

Més enllà del sector primari, també hi ha d'altres negocis que es veuen afectats pel tancament de bars i restaurants. És el cas de Food & Media, una agència de comunicació de Vic especialitzada en gastronomia. Una de les seves responsables, Marta Moral, explica que molts dels seus clients li estan anul·lant projectes per la situació econòmica generada per la crisi de la covid-19. Això els ha obligat a baixar preus en un moment de màxima feina, ja que la difusió via xarxes socials s'ha convertit en gairebé essencial.

