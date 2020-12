El gironí Jordi Presas (CCOO) rebrà la Medalla President Macià

Els sindicalistes de CCOO Jordi Presas i Alfonsa Santiesteban han estat reconeguts amb la Medalla President Macià al mèrit al Treball, que atorga la conselleria de Chakir El Homrani a proposta del sindicat. Els premiats rebran la distinció l´11 de desembre en una cerimònia telemàtica. Jordi Presas, nascut a Cassà de la Selva, és un sindicalista de llarga trajectpòria a les comarques gironines, on va arribar a ser secretari general de CCOO. Aquest any s´ha jubilat. Santiesteban, de 59 anys, és l´actual coordinadora de l´Anoia de l´organització però va començar la seva etapa sindical a l´empresa Pepa Marí, on va formar part del seu comitè d´empresa. Després, es va especialitzar en assessorament sociolaboral i per a treballadors estrangers.