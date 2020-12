2021, una oportunitat d'alt risc

La Covid-19, deixarà l'economia espanyola tremolant, malgrat que la ràpida arribada de la vacuna fa que els més optimistes ja comencin a parlar de recuperació. D'opinions n'hi ha per a tots els gustos. L'FMI espera que les ajudes europees col·laborin a fer que el 2021 l'economia espanyola creixi un 7,2%, mentre l'OCDE vaticina una caiguda de gairebé el 12% el 2020 i una recuperació del 5% el 2021. En aquest cas, segons la mateixa font, el 2022, la nostra economia creixerà un 4% i no serà fins al 2023 quan es produeixi la recuperació de l'economia a Espanya.

Les previsions internes, tampoc són favorables. El govern anuncia un descens del PIB aquest any, de l'11,2%, i després es produirà una millora del 7,2% el 2021, coincidint amb les previsions més optimistes del Banc d'Espanya. Malgrat la incertesa de la crisi en la qual estem immersos, els experts tornen a apostar per la renda variable i la inversió en immobles, cosa que a aquestes altures ja sembla una tradició.

Després d'un any d'acusats descensos a l'Ibex, el novembre, amb una pujada de més del 25%, ha sigut el millor mes en la història de l'índex. Malgrat això, tot apunta que el selectiu espanyol tancarà el 2020 en negatiu i amb un comportament pitjor que els seus homòlegs europeus.

Les últimes pujades, han animat els inversors, molts dels quals han aprofitat per recollir beneficis. Però també han creat desconfiança entre aquells que no veuen possible que aquestes pujades, fruit de l'optimisme per la pròxima arribada de les vacunes de la Covid-19, es mantinguin en el temps i temen que els beneficis de les vacunes sobre l'economia ja hagin sigut descomptats pels mercats.

En aquest context, s'han de buscar valors que després del ral·li alcista del mes de novembre, mantinguin potencial de creixement. Per fer-ho, busquem empreses que pertanyin a sectors cíclics, com el bancari, el turístic, l'automobilístic o l'immobiliari. Caldrà estar atents a aquests sectors, ja que si bé és cert que durant l'últim mes han ascendit de forma brusca, també ho és que no han recuperat els seus valors anteriors a la pandèmia i una millora de l'economia hauria de reflectir-se en la seva cotització. Entre els valors més anomenats pels experts com a favorits, hi trobem Meliá, Amadeus, IAG, Santander, Sabadell i també Repsol. No ens oblidem de seguir de prop aquelles empreses que puguin beneficiar-se de les anhelades ajudes europees, que seran aquelles que presentin projectes que afavoreixin la transició ecològica i digital. Entre aquestes podem trobar empreses relacionades amb el món de l'automòbil, del sector de la construcció i l'energètic, sempre que sàpiguen aprofitar aquesta oportunitat de canvi.

La pandèmia també ha tingut conseqüències en el mercat immobiliari. El 2020 la demanda de vivenda s'ha reduït i els últims informes apunten que el 2021 ho farà encara més, igual que passarà amb la sortida al mercat de vivenda nova.

La conseqüència immediata d'aquesta situació s'espera que sigui la reducció dels preus de la vivenda usada d'entre un 5% i un 15% al llarg del 2021. Sembla que la vivenda nova, no es veurà tan afectada, a causa de la disminució de la seva oferta.

Aquest context serà una oportunitat per a aquells que vulguin invertir en vivenda, ja que la recuperació de l'economia, prevista per la majoria dels experts per al 2023, hauria de portar associada la recuperació dels preus dels immobles. Per tant, el 2021, amb uns tipus d'interès "per terra" serà un any per invertir els nostres diners en renda variable, en concret en valors cíclics i en què tenir paciència per buscar "xollos" en el mercat immobiliari, on segur que n'hi haurà.

Entre el 10,5% i el 12,6%

Aquesta és la caiguda que el Banc d'Espanya preveu per a l'economia espanyola per al tercer i el quart trimestre d'aquest any. L'organisme espanyol ha empitjorat les seves previsions econòmiques i ja descarta un "escenari de recuperació primerenca".

En el conjunt de l'any, en cas de materialitzar-se la situació epidemiològica més desfavorable, empitjoraria el pronòstic sobre el creixement del 2021, que augura un repunt d'entre el 4,1% i el 7,3%.