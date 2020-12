Les constructores insten el Govern a invertir 100.000 milions amb fons de la UE

Les patronals Seopan i Tecniberia, que agrupen les empreses constructores i d'enginyeria del país, han plantejat aquesta setmana un pla d'inversions en projectes que s'hauria? d'incloure en el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència Next Generation que prepara el Govern amb fons de la Unió Europea. La proposta inclou 10 polítiques tractores o macroprojectes l'execució dels quals suposarien una inversió de 100.428 milions d'euros, i que generaria 30.000 llocs de treball en l'activitat d'enginyeria i 1.400.000 en general. El desenvolupament d'aquests projectes implicaria una activitat econòmica induïda de 190.000 milions, segons van explicar els presidents d'aquestes dues patronals, Julián Núñez i Pablo Bueno.

«El Pla Nacional de Recuperació i Resiliència té adjudicats percentatges en les polítiques que el Govern ha decidit. I aquestes inversions que plantegem s'adapten a aquests percentatges», va comentar Núñez, qui a més va explicar que la proposta ha estat traslladada a la presidència del Govern i al Ministeri de Transports.

Després de la definició dels projectes que s'haurien de dur a terme, Seopan ha distribuït el seu efecte per comunitats autònomes. Segons aquesta divisió, Catalunya serà la comunitat més beneficiada amb projectes que suposen una inversió superior als 24.000 milions d'euros, que s'haurien de dissenyar i posar en marxa en el període 2021-2023.

Es tracta de 2.277 actuacions repartides en 10 macroprojectes i 32 línies d'inversió, entre les quals destaca el pla de rehabilitació amb 15.000 milions d'inversió i efecte sobre més de 700.000 habitatges. Les subvencions per part de l'Estat arribarien als 12.740 milions d'euros, fet que suposa el 17,8% dels ajuts directes destinats a Espanya per part dels fons europeus, mentre que la inversió privada afectaria l'import restant fins als 100.000 milions d'euros, és a dir, el 87,3%. Això planteja que per cada euro d'inversió pública s'activarien set euros de fons privats i el retorn fiscal arribaria als 43.292 milions d'euros, amb una activitat econòmica induïda total de 190.500 milions d'euros per a tot el període.

La fase de preparació dels projectes començaria el proper any i, abans del 2024, les diferents etapes de tramitació i adjudicació ja estarien resoltes, amb el propòsit de continuar les tasques de construcció fins a 2026. «És un programa realista adaptat als requisits i exigències del pla europeu Next Generation, que planteja un escenari temporal fins al 2026 per a l'aplicació dels fons, respectant així tots els terminis que preveu el programa», va destacar Núñez.

Pla de rehabilitació d'habitatge

El primer dels macroprojectes és el pla de rehabilitació d'habitatges. Inclou una inversió de 15.000 milions per renovar 750.000 habitatges fins al 2023. S'estructura com un conjunt d'ajuts del programa Next Generation amb línia de finançament i subvencions per valor del 40% de l'import del pla. Les patronals, a més, demanen l'aplicació d'un IVA reduït (del 4%), i destaquen que l'efecte induït del pla seria elevat.

El pla de prevenció de crescudes, segon bloc, inclou la construcció de preses per a la protecció davant crescudes. Contempla una inversió, en total, de 1.397 milions. El pla de residus, per la seva banda, proposa invertir 5.390 milions en tractament i valoritzar els residus dipositats en abocador.

El pla de transport públic i mobilitat inclou 24.745 milions en actuacions de metres i tramvies (124 quilòmetres de noves línies) i rodalies (700 quilòmetres de noves línies), dirigides a atendre la demanda per l'augment de la població urbana.

Igualment, el pla de transport ferroviari de mercaderies, amb una inversió prevista de 14.469.000 euros, pretén resoldre la ineficiència que Espanya tingui la menor quota d'aquest tipus de transport de tota la UE (inferior al 4%).

El pla per reforçar l'estructura sanitària suposa 4.784 milions d'inversió per reduir a zero les llistes d'espera del Sistema Nacional de Salut i per assolir la ràtio mitjana de l'OCDE de capacitat assistencial anual hospitalària (12.592 noves llits hospitalaris).

Finalment, en la transformació del sector de la construcció, es preveu una inversió de 750 milions d'euros en diverses actuacions.