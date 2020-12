Calvo assegura que «no és el moment» de pujar el salari mínim interprofessional

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, es va mostrar taxativa a l'assegurar, amb un «no» rotund, que ara mateix no és el moment d'apujar el salari mínim interprofessional, com està exigint la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en la seva negociació amb patronal i sindicats. No obstant, la dirigent socialista va reconèixer que entre els acords als quals van arribar amb els morats a principis de legislatura hi ha el de continuar elevant l'SMI i que aquests plans es mantenen.

En una entrevista a La Sexta, la vicepresidenta primera va explicar que en els dos últims anys el salari mínim s'ha apujat un 29%, però que en l'actual crisi econòmica no resulta convenient continuar incrementant-lo. Preguntada sobre si aquesta negativa suposa un xoc amb Díaz (Unides Podem), Calvo va afirmar que no és així.

«No és el moment, però haurà de continuar pujant», va insistir a continuació, recalcant que l'Executiu continua considerant la necessitat d'anar elevant l'SMI que, actualment, està en els 950 euros, després que la coalició l'incrementés el febrer passat. Sobre quan es podrà portar a terme aquesta pujada, Calvo va apuntar que s'hauria de produir «quan beneficiï» l'economia.Les paraules de Calvo arriben tres dies després que el Ministeri de Treball assegurés que la pujada d'el SMI està garantida, encara que no va revelar de quant seria. No obstant això, un sector de Govern es mostra contrari portar aquesta mesura en el context actual i demana «prudència». La mateixa Díazva reconèixer dijous que hi havia discrepàncies en el si de Govern al voltant de la pujada de l'salari mínim interprofessional, tot i que va matisar que la decisió que finalment adopti l'executiu serà «col·lectiva».

«Com en totes les matèries, hi ha diferents opinions i això és bo, no es tracta que siguem unívocs (...) Després el gobiero decidirà i ho farem col·lectivament», va subratllar Díaz en declaracions recollides per Europa Press. La ministra va afirmar que el mateix president de Govern, Pedro Sánchez, va defensat la utilitat de l'SMI per combatre la pobresa i la desigualtat.