El Sabadell rep més de 1.800 adhesions al pla de sortides

El Banc Sabadell ha rebut peticions d'adhesió voluntària al seu pla d'ajust per sobre de les 1.800 places màximes ofertes, segons fonts sindicals. Dijous era l'últim dia per apuntar-se al pla de sortides proposat pel banc, que prioritzarà les prejubilacions i jubilacions anticipades, si bé una part residual abandonarà el banc amb una indemnització pactada de 35 dies per any treballat i un màxim de dues anualitats.

S'han rebut més de 1.800 sol·licituds d'adhesió voluntària a un pla pel qual Sabadell ofereix prejubilacions amb el 75% del salari anual fins als 63 anys, amb un màxim de 280.000 euros per als nascuts entre el 1958-1961, i de 300.000 euros per als nascuts entre el 1962-1964. Davant la incertesa del marc laboral, el banc es compromet a cobrir un any del pagament a la Seguretat Social en cas que es retardi la primera edat de jubilació anticipada, ara en els 63 anys.