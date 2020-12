La tarifa regulada de gas s'encareix un 6%

La tarifa d'últim recurs (TUR) de gas natural pujarà un 5,97% de mitjana a partir d'aquest 1 de gener del 2021, pel que fa a la tarifa vigent des d'octubre. En concret, per a un client mitjà TUR 1, amb consums menors o iguals a 5.000 kWh anuals (aigua calenta i cuina) suposarà un augment del 4,6% en la seva factura, mentre que per a un client TUR 2, amb consums entre 5.000 i 50.000 kWh a l'any (aigua calenta i calefacció), l'increment serà d'un 6,3%, segons han informat a Europa Press en fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Aquest increment es deu a la important pujada del cost de la matèria primera (+ 21,7%) en els mercats internacionals respecte a l'anterior actualització. Aquesta pujada es produeix després que en l'anterior revisió, el passat mes d'octubre, la TUR, tarifa a la qual pot acollir-se qualsevol consumidor connectat a xarxes de gas natural de baixa pressió el consum anual sigui inferior als 50.000 kWh, registrés una caiguda del 4,9%. Una mica més d'1,5 milions d'usuaris estan acollits a la tarifa d'últim recurs de gas natural.

No obstant això, malgrat aquesta pujada, per al consumidor mitjà de cada tarifa, la factura anual amb la nova TUR 1 i TUR 2 suposa un descens interanual, respecte al gener del 2020, del 2,3% i del 5,2% , respectivament. El valor de la TUR per al primer trimestre del 2021 ha estat publicat mitjançant una resolució de la Direcció general de Política Energètica i mines en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'ahir.

La TUR de gas natural es revisa trimestralment el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any, produint la seva actualització sempre que el cost de la matèria primera inclòs en aquesta tarifa experimenti una variació a l'alça o a la baixa superior a el 2% respecte al cost de la matèria primera de la tarifa en vigor o en qualsevol cas quan entrin en vigor nous peatges o cànons.