La banca d'inversió preveu ampliacions de capital defensives de les empreses

Els experts de banca d'inversió que operen a Espanya preveuen que el 2021 es portaran a terme diverses ampliacions de capital per part d'empreses espanyoles, amb un especial protagonisme dels sectors més damnificats per les restriccions per tallar els contagis de la covid-19, que es perpetuen en aquesta tercera onada.

A aquelles companyies que necessitin aixecar liquiditat per tornar a enfortir el seu balanç un cop empitjorades les previsions, se sumaran les ampliacions «oportunistes» que realtizaran empreses per dur a terme adquisicions estratègiques entre aquelles que millor han fet front a la pandèmia, segons les previsions de diversos experts.

Les companyies a Espanya, en general, han estat reticents a ampliar capital en comparació amb altres països de l'entorn. Per aquesta raó, pot ser que algunes empreses «no tinguin més remei que ampliar capital en algun moment d'aquest any o bé desprendre's d'alguns negocis», anticipa el cap de fusions i adquisicions de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) a Espanya, Axel Fornieles.

En aquesta línia, Beka Finance considera que els mecanismes posats en marxa per l'Estat per ajudar les empreses, com els préstecs amb avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i els ERTOs han contribuït a allargar la vida de les empreses, però la situació s'ha allargat massa.