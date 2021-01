Les exportacions gironines s'aguanten al novembre

Les exportacions gironines han aguantat durant el novembre i tanquen el mes registrant una lleugera davallada del 0,5%. En concret, les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 542,1 milions d'euros. El sector agroalimentari (dins el qual hi ha les càrnies) registra una caiguda del 6,4%, que s'ha atenuat amb el bon comportament del químic (aquí, les exportacions han augmentat un 7,6%). En l'acumulat de l'any, i tot i la sotragada de la pandèmia, les empreses gironines gairebé igualen els registres del 2019. Entre gener i novembre, han exportat per valor de 5.292 milions d'euros. I aquí, de moment, les càrnies continuen capitanejant el rànquing, perquè al llarg d'aquests onze mesos creixen un 9% en vendes a l'exterior.

Cara i creu amb les exportacions gironines. La cara, que malgrat el coronavirus, entre gener i novembre del 2020 gairebé s'igualen els registres de l'any anterior. La creu, que durant el mes de novembre les empreses de la demarcació no han crescut en vendes a l'exterior (com sí que ha passat a Barcelona o Lleida, on s'han registrat increments del 9,2% i el 8,5% respectivament).

Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les exportacions gironines han tancat el novembre amb 542,1 MEUR. És un 0,5% menys en relació als registres del mateix mes del 2019; és a dir, que pràcticament s'han mantingut invariables.

A Catalunya, per contra, les vendes a l'exterior han crescut un 5,5% durant el novembre. Un creixement que, sobretot, s'explica pels bons registres de les empreses barcelonines.

Al llarg del 2020, arran de la pandèmia, les exportacions gironines han viscut tot d'alts i baixos. Frenada en sec a partir del març, davallades fins a la desescalada, creixements a l'estiu i, novament, caiguda a la tardor. A l'octubre, per exemple, quan Catalunya ja estava immersa en plena segona onada, el descens va ser del 6%.

Puja el químic, baixa l'alimentari

El novembre es tanca amb uns registres similars als del 2019. I amb comportaments desiguals entre els principals sectors. Perquè mentre les químiques gironines creixen un 7,6% en exportacions (amb vendes de 90,9 MEUR) el sector agroalimentari –el que té més preeminència- baixa un 6,4% (situant-se en 258,2 MEUR).

I dins l'alimentari, les càrnies, una de les principals puntes de llança del sector exterior gironí, són les que registren la caiguda més acusada. En concret, de gairebé l'11%. Al novembre del 2020, el clúster va exportar carn i despulles d'animals per valor de 179,05 MEUR; al mateix mes del 2019, aquesta xifra va ser de 200,82 MEUR. Sobretot, el descens s'explica per les restriccions imposades per la Unió Europea (UE) arran de la segona onada de la covid-19, que ha colpejat el continent.

5.292 MEUR al llarg de l'any

Caldrà veure com es tancarà desembre, i si això acabarà passant factura a les exportacions. De moment, però, entre gener i novembre del 2020, les vendes de les empreses gironines a l'exterior gairebé igualen les del 2019.

Mentre que en el global de Catalunya la pandèmia ja fa que s'arrossegui una caiguda de l'11,6% al llarg d'aquests onze mesos, en el cas de Girona el descens és tan sols del 0,4%. En concret, entre gener i novembre s'han fet exportacions per valor de 5.292,41 MEUR (mentre que en el mateix període del 2019 la xifra va situar-se en 5.322,97 MEUR).

Aquí, si s'analitza per sectors, les càrnies encara mantenen l'empenta. Perquè en el global del 2020, han crescut gairebé un 9%. Dels 1.573,04 MEUR que el clúster gironí va exportar entre gener i novembre del 2019, l'any passat es va passar als 1.714,30 MEUR. Sobretot, i també, per les vendes a la Xina, que es manté com el segon principal destí dels productes gironins per darrere de França.

En concret, entre gener i novembre de l'any passat s'han fet exportacions a França per valor de 1.274,92 MEUR. A aquest destí, el segueix el gegant asiàtic amb 785,26 MEUR. I per darrere, s'hi troben Itàlia (360,96 MEUR), Alemanya (322,94 MEUR), Portugal (253,41 MEUR), el Regne Unit (230,46 MEUR), Polònia (136,23 MEUR), el Japó (125,36 MEUR) i Bèlgica (123,51 MEUR).