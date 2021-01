Adamo invertirà més de dos milions d'euros per desplegar fibra en zones rurals de Girona

L'increment del teletreball i el confinament van fer créixer l'interès per viure en zones rurals. Un dels problemes el trobem en la seva falta de connectivitat. Molts professionals requereixen internet d'alta capacitat i una connexió estable per treballar a distància en condicions. Les grans operaodores han prioritzat el desplegament de la fibra òptica en municipis més grans. Altres ja fa anys que han trobat un nínxol de mercat en les zones menys poblades. És el cas d'Adamo, que ja compta amb 60.000 clients a les comarques gironines, i que espera arribar als 100.000 a finals de l'any vinent.

L'operadora va anunciar ahir que portarà Internet d'alta velocitat a més de 37.000 llars de zones rurals i àrees residencials de Girona abans que acabi 2022.

«Un dels nostres senyals d'identitat és arribar on altres operadores no arriben. Quan en una zona hi ha una xarxa construïda amb 5 o 6 operadores no aportes res i el nostre objectiu és ser diferents, aportar realment valor al client, arribar a l'última llar de l'últim racó», va dir Xavier Viladegut, director de Desplegament de Xarxa en Adamo, en una entrevista a TVGirona. També va afegir que la companyia està realitzant aquest desenvolupament amb xarxa pròpia.

Aquest creixement es recolza, d'una banda, en les inversions que fa Adamo. De l'altra, l'expansió serà possible gràcies a les subvencions del Programa de Banda Ampla de Nova Generació (PEBA) del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que està cofinançat per la Unió Europea (UE). En conjunt, Adamo és adjudicatari de 72 milions d'euros per desplegar fibra òptica en 19 províncies. D'aquest pressupost, més de 2 milions es destinaran a la instal·lació d'aquesta infraestructura a Girona.

El director de Desplegament de Xarxa en Adamo va remarcar «que hi ha zones molt difícils de cablejar, zones urbanitzables on cap operador pensa a arribar donada la dificultat que presenta fer-lo. Els veïns, molestos per no tenir la qualitat d'Internet que mereixen, es posen molt contents quan arriba Adamo i desplega fibra òptica».

Adamo es va instal·lar a Barcelona l'any 2007. «Aleshores les persones podien navegar a 5, 10, 20 megues. Nosaltres ens vam atrevir a oferir 100 MB i, després, vam ser pioners amb els 300 i amb els 1.000 MB. A més, una de les maneres de revolucionar és fer alguna cosa que altres operadores no fan, arribar on uns altres no arriben», va detallar Xavier Viladegut.

L'actual pla d'expansió d'Adamo suposa una inversió de 250 milions d'euros, els resultats dels quals són els ja 10.000 quilòmetres de xarxa pròpia desplegada en 600 municipis de tot Espanya.

Amb l'objectiu, de dotar de fibra òptica d'alta velocitat a les zones més apartades, la companyia ha impulsat Adamo Fiberhood. Es tracta d'un sistema mitjançant el qual, només amb la petició conjunta de 30 veïns a través d'una senzilla web, és suficient perquè l'empresa desplegui la fibra òptica al seu municipi.