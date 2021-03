Cap representant del Govern català assisteix a l'acte

Ni la celebració del 70è aniversari de l'empresa més gran a Catalunya ni l'anunci d'una gran inversió en una fàbrica de bateries van ser motius prou importantsperquè algun representant del Govern català acudís a l'acte d'ahir a Seat. L'absència de membres del Govern en actes en els quals hi ha el Rei és una tradició des que l'expresident Quim Torra va decidir-ho l'any 2018. Dimarts passat, la portaveu, Meritxell Budó, va assegurar que encara no havien pres una decisió sobre aquest tema, però ahir es va confirmar una plantada que va rebre les crítiques de l'executiu central i dels partits no independentistes.