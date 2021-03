La revista «Global Finance» premia la tasca de CaixaBank durant la pandèmia

CaixaBank ha rebut el premi «Estratègia d'èxit com a proveïdor de liquiditat durant la pandèmia de la COVID-19 a Europa Occidental 2021» per la revista estatunidenca Global Finance. El premi, de nova creació, s'emmarca en els premis Best Treasury & Cash Management Banks and Providers Awards, que cada any reconeixen aquelles entitats que destaquen en la gestió de la tresoreria i l'efectiu. Enguany, el jurat ha volgut reconèixer de manera especial també aquelles entitats que han jugat un paper crucial en l'esforç per la recuperació de l'economia amb solucions de finançament i de tresoreria adaptades al context de pandèmia. Així, CaixaBank ha destacat per l'impuls al finançament a empreses i particulars, i el suport als sectors més afectats per la pandèmia.