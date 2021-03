Caixabank vol tancar l'ajust laboral en el segon trimestre

CaixaBank començarà a negociar l'ajust de la plantilla després de la fusió amb Bankia amb els sindicats després de Setmana Santa, amb criteris «no traumàtics» on prevaldrà la «voluntarietat i la meritocràcia» per retenir els millors i no els criteris d'edat.

Així ho va explicar el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durant la roda de premsa per presentar la nova CaixaBank, on ha dit que el pla està «pràcticament finalitzat», que s'estan fent els últims retocs i que espera tenir tancada la negociació a la fi del segon trimestre de l'any. No obstant això, va apuntar que fins que no parlin amb els representants dels treballadors no li sembla apropiat fer-ho públic.

La nova CaixaBank ja és una realitat des d'ahir mateix i els canvis per a la clientela han començat immediatament. El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, va informar que els clients de Bankia ja poden utilitzar la xarxa de caixers de CaixaBank sense haver de pagar comissions per aquest servei. Són 14.000 sucursals de la xarxa conjunta.

És un primer pas en la nova operativa de l'entitat que quedarà completada a finals d'any quan estigui acabada la integració tecnològica. Mentrestant, els usuaris que, per exemple, vagin a una oficina per demanar una hipoteca de Bankia se'ls donarà, si és el cas i així ho demanen, les que ofereix encara aquesta entitat i el mateix succeirà amb les de CaixaBank. Tot i això, Gortázar va assegurar que «aviat» es llançaran productes per a les dues xarxes i que l'objectiu és que la política comercial botiga a convergir. L'executiu va deixar clar que la nova entitat mantindrà la política de no cobrar comissions en la majoria dels serveis als clients que tinguin una vinculació clara amb el banc, una pràctica que, va recordar, ja feien els dos bancs per separat. Així mateix, va afirmar que als clients de Bankia «no els canviarà res» en la seva operativa amb l'entitat a curt termini, al marge de la qüestió ja esmentada dels caixers de CaixaBank, i quan es produeixin els canvis amb la integració tecnològica «se'ls informarà».

El futur president de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri, va aclarir, d'altra banda, una de les qüestions recurrents sobre la nova entitat: la seu. Va afirmar que «no hi ha cap previsió ni plantejament de canvis» i que el domicili social seguirà a València, on el tenia també Bankia. El president de CaixaBank in pectore no va voler revelar quina serà la política de dividends de banc fins que prengui una decisió al respecte el consell d'administració. Preguntat per la sortida de l'Estat del capital de la nova entitat -el fons públic Frob tenia el 61% de Bankia que ara ha quedat reduït a un 16% -, va recordar que el Consell de Ministres ha endarrerit la data límit de 2021 a 2023. També va dir, respecte a la devolució parcial del multimilionari rescat de Bankia emprès en la intervenció de 2012, que ha de ser l'esmentat fons el que respongui a la qüestió.

Goirigolzarri considera «raonable» la presència quela entitat cofundada el 2010 per Bancaixa i Caja Madrid té en el nou banc, tot i que només compta amb tres persones en el consell de direcció, i va afirmar que ara és el moment de «mirar cap al futur». Després de les condicions a la fusió imposades per la Comissió Nacional de l'Mercat i la Competència (CNMC), el president de CaixaBank va reiterar el compromís de banc per mantenir-se en els 290 municipis on és l'única entitat i va anunciar que el banc va a potenciar els ofibuses posats en marxa per Bankia per donar servei a poblacions sense sucursal financera.

Finalment, Goirigolzarri, de 67 anys, es va mostrar disposat a prolongar el seu nou mandat a CaixaBank més enllà dels cuartro anys pels quals serà elegit el dimarts, «si els accionistes i el consell d'administració entenen que he d'estar perquè aporto. Si no ho creuen, no hi seré».

Créixer a Europa

Gortázar va recordar que l'entitat opera en un mercat exterior «fantàstic» com és Portugal a través de BPI i es va mostrar molt satisfet amb els resultats obtinguts. «Som molt optimistes del que podem fer en el futur», va dir. «Aquesta fusió ens donarà molta feina i haurem de tenir la màxima atenció al mercat espanyol per donar el millor servei», va dir. «Després ja veurem si hi ha la possibilitat de fer una operació més gran», va afegir el directiu de l'entitat.