Un magnat txec es fa amb la meitat d'Eroski a Catalunya

El grup txec, EP Corporate Group, ha entrat com a soci financer al 50 per cent d'Eroski a Catalunya i Balears, ha informat el grup de distribució basc.

Eroski buscava un soci des de finals de 2019, per tal d'enfortir l'estructura financera del grup i el seu posicionament en ambdues regions, on opera a través de la societat Supratuc 2020.

Ho ha aconseguit amb EP Group, que s'incorpora com a soci paritari en els negocis de Catalunya (on funciona amb la marca Caprabo) i Balears (on funciona com Eroski).

EP Corporate Group (EPCG), amb seu a Praga, és un nou holding que engloba totes les participacions de Daniel Kretínský i el seu equip directiu, amb interessos en sectors com energia, mitjans i immobiliari, i ingressos anuals de més de 10.000 milions d'euros .

Són un dels principals inversors, entre d'altres, al sector minorista d'alimentació a Europa, amb participacions a Metro, Casino Guichard Perrachon i la britànica Sainsbury 's.

El president d'Eroski, Agustín Markaide, ha comentat que aquesta operació els permet enfortir els seus recursos i augmentar la seva capacitat d'inversió.

Així, l'operació li permet millorar la seva posició financera i donar per complert el compromís d'amortització de deute fixat per cap d'aquest any, en un import superior a l'compromès amb les entitats financeres.

A més, segons Markaide, suposa un estímul per la confiança d'EP Corporate Group en el projecte de futur d'Eroski, ja que aquest acord arrenca amb un pla de gestió i desenvolupament acceptat per ambdues parts, que "permetrà la consolidació dels nostres mercats, el reforç de la nostra posició comercial i la seva rendibilitat ".

Caprabo, comprada per Eroski el 2007, compta amb una xarxa comercial de 213 supermercats propis, 80 franquícies i una gasolinera que es concentra en tot el territori català i Andorra i en elles treballen més de 5.700 persones.

A les Balears, Eroski compta amb una xarxa comercial de 107 supermercats propis i 72 franquiciats, amb un equip de gairebé 2.500 persones. EFE