Treball avisarà per SMS 45.388 afectats d'ERTO de retards d'ajudes de 900 euros

Un total de 45.388 treballadors afectats per un ERTO i que es van inscriure en el registre públic de la Generalitat per cobrar fins a 900 euros d'ajudes van rebre entre ahir i avui un SMS d'alerta on se'ls informa que els diners arribaran més tard del que estava previst. Des del Departament de Treball lamenten el retard i insisteixen que les ajudes estan preparades i que està previst que puguin ser ingressades als comptes bancaris un cop se solucionin els problemes informàtics que arrossega el SEPE des del ciberatac patit a principis de mes.

La resta d'inscrits per cobrar les ajudes, tant la dels ERTOs com la d'autònoms, han cobrat amb normalitat. Entre tots sumen 329.188 persones, de les quals 45.388 cobraran tard. El Departament de Treball ha habilitat una adreça de correu electrònic (ajutertocovid19.soc@gencat.cat) per aquesta demora en els pagaments.

Les versions del Ministeri de Treball -responsable del SEPE- i del Departament -responsable de les ajudes- per explicar el retard xoquen. Mentre que la Generalitat sosté que s'han demanat les dades al SEPE per verificar el número d'afectats i que no van rebre tota la informació sol·licitada, el Ministeri indica que se'ls va demanar les dades en dues tandes i que per tant no han tingut temps d'atendre la segona sol·licitud.

En tot cas, des del Ministeri afirmen que donaran les dades «en els pròxims dies» perquè la Generalitat pugui fer els pagaments.

Un terç dels 141.795 treballadors en ERTO inscrits correctament al registre de la Generalitat esperen els seus pagaments. La resta ja ha cobrat a temps les quantitats compromeses. Segons Treball, s'han abonat sense retards els 2.000 euros pels 187.003 treballadors autònoms inscrits. La Generalitat ha mobilitzat 468,3 milions per concedir ajudes a 329.188 persones, entre autònoms i treballadors en ERTO.