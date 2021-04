La pandèmia i els ERTOs marquen la campanya de la renda més singular

Els ERTOs i els ajuts per combatre la pandèmia marcaran una campanya de la renda «singular», que s'allargarà des del 7 d'abril fins al 30 de juny. Encara que la normativa es manté igual, durant el 2020 van canviar molt les circumstàncies personals i hi haurà «moltes dades a comprovar» en l'esborrany, segons els experts. Un dels grups que hauran de vigilar més són els centenars de milers de treballadors en ERTO que hauran de fer la declaració de l'IRPF si guanyen més de 14.000 euros l'any perquè han tingut dos pagadors –l'empresa i el SEPE. Els experts alerten que la gran majoria haurà de pagar perquè ?l'organisme estatal no ha practicat retenció als pagaments de l'atur i alguns, fins i tot, hauran de tributar uns diners que no han rebut.

Durant la declaració del 2020 es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) si s'han percebut més de 22.000 euros anuals bruts, també en el cas que la persona hagi perdut la vida durant un any amb molta mortalitat per culpa de la COVID.

Aquesta quantitat baixa en picat, als 14.000 euros, si s'han cobrat de més d'un pagador que superi els 1.500 euros cadascun, com passaria si el 2020 s'hagués cobrat tant el salari habitual com prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

«A ña gran majoria d'afectats per ERTO que han percebut més de 14.000 euros els sortirà a pagar», avisa l'advocat d'Auren Lluís Basart.

No obstant això, tenint en compte el context de crisi econòmica, la ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Concha Forteza, preveu que en aquesta campanya la recaptació general anirà la baixa davant la caiguda en picat dels ingressos de treballadors i empresaris. «Si la gent ha guanyat menys diners, hi ha menys recaptació», indica.

«És una campanya singular, no és una campanya normal. L'any 2020 ha estat molt marcat per la pandèmia i per la crisi econòmica a molts sectors. La previsió de recaptació és una mica a la baixa», afegeix, en la mateixa línia, Lluís Basart. Durant la campanya anterior, l'Agència Tributària va tornar més de 1.271 milions d'euros als contribuents catalans, un increment del 7%.

Davant d'aquestes situacions tan diferents generades per la pandèmia, Forteza calcula que el gremi de gestors tindrà «molta feina», especialment cap al final de la campanya.