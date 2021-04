MediaMarkt obre a Lloret i Platja d'Aro

MediaMarkt va inaugurar ahir les seves dues nova botigues a la Costa Brava, MediaMarkt Lloret de Mar i MediaMarkt Platja d'Aro. Situades al centre comercial Porta Lloret i al parc comercial Parc d'Aro, respectivament, aquestes botigues són una mostra més de l'aposta de la companyia per establir-se en llocs on no tenia presència fins ara i s'emmarquen en l'acord signat el mes de gener passat entre MediaMarkt Ibèria i Worten per a l'adquisició de 17 botigues Worten a Espanya. En aquest sentit, la companyia assegura que es mantindran les plantilles anteriors. MediaMarkt Lloret de Mar compta amb una superfície comercial de 511 metres quadrats, i MediaMarkt Platja de Cèrcol amb 852 metres quadrats.