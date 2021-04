Els bancs centrals ultimen sistemes per negociar amb criptomonedes

Els últims moviments de bitcoin en els mercats internacionals i el suport efectiu de grans fons d'inversió han canviat les regles del joc. Malgrat els alts i baixos en el preu del bitcoin, inherents al seu caràcter especulatiu, la criptomoneda està guanyant força davant el major ús per part d'actors del sector financer rellevants. Aquests dies, Visa i Paypal han anunciat que acceptaran l'ús de criptomonedes en els pagaments. Fins i tot el Financial Times accepta criptomonedes per pagar la subscripció al diari econòmic. Deien fa alguns anys els experts que el dia que la capitalització de bitcoin arribés als 10 bilions de dòlars podria parlar-se d'importància planetària. La cota ja s'ha superat amb una cotització que va arribar a superar els 60.000 dòlars per unitat, actualment més prop dels 58.000 dòlars.