CaixaBank vol acomiadar 8.291 empleats en el major ERO d'un banc a Espanya

La direcció de CaixaBank va traslladar ahir als representants dels seus treballadors la seva intenció de realitzar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que suposarà la retallada de 8.291 llocs de treball a conseqüència de la fusió amb Bankia, i que anirà unit al tancament de 1.534 oficines a Espanya (el 27% del total: de 5.639 a 4.105).

L'ajust suposa una retallada del 53% de la plantilla que tenia l'entitat nacionalitzada (15.522), està per sobre de les entre 7.000 i 8.000 sortides que s'esperaven, i reduiria la plantilla del grup al país en un 18,7% (dels 44.401 empleats actuals a 36.109). Es tracta d'una primera proposta i l'habitual és que el banc la redueixi en el curs de les negociacions amb els sindicats durant les pròximes setmanes, però amb gairebé total seguretat es confirmarà com el major ajust realitzat mai per un banc espanyol.

Les sortides d'empleats es produirien en els serveis centrals (1.148 dels seus 4.278 empleats: 26,8% del total), treballadors que depenen dels serveis centrals però estan situats en les direccions territorials (463 de 1.764: 26,2%), les pròpies direccions territorials (250 de 751: 33,3%), la xarxa d'oficines (5.742 de 35.577: 16,1%), les filials (630 de 630) i en persones que estan en excedència remunerada (58 de 58).

Tenint en compte només les territorials i sucursals, el major ajust en números absoluts amb diferència es concentrarà a la província de Madrid (1.511 dels seus 7.171 empleats, el 21% del total), per davant de les de Barcelona (595 de 6.280: 9%) i València (528 de 2.769: 19%) i, a més distància, Murcia (410 de 1.351: 30%) i Balears 358 de 1.661: 21%). Les xifres de la capital espanyola i catalana, en tot cas, pujaran encara més a causa de l'ajust dels serveis centrals, situats principalment en totes dues ciutats, si bé el banc no ha assignat un repartiment territorial entre ambdues.

A les comarques gironines el número de treballadors afectats serà de 85, segons va informar CCOO. Això suposa aproximadament el 10% d'una plantilla que a la província és de 938 persones. Segons el delegat sindical de CCOO, Joan Cuenca, l'objectiu dels treballadors serà intentar reduir la xifra d'afectats i negociar millors condicions de sortida.

Quatre grups d'edat

L'entitat ha proposat quatre grups de sortides per l'ERO en funció de l'edat a 31 de desembre d'aquest any. Per als majors de 63 anys, proposa 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats. Per als d'entre 58 a 63 anys amb més de 15 anys d'antiguitat, una indemnització en pagament fraccionat equivalent al 50% del salari pensionable descomptant la prestació per desocupació i amb pagament del conveni amb la Seguretat Social. Per als d'entre 55 a 58 anys amb 15 anys d'antiguitat, el 50% del salari regulador amb un màxim de dues anualitats. I per a la resta, 25 dies per any treballat amb un topall de 18 mensualitats.

El grup té 4.761 empleats de 55 anys o més, 1.524 de 54 anys, 1.410 de 53 anys i 1.459 de 52 anys: 9.154 en total, dels quals un 30% estan a Madrid i un 19% a Barcelona. La plantilla de Bankia tenia una edat mitjana de 46,8 anys, amb 20,7 anys d'antiguitat mitjana i un sou mitjà de 53.621 euros a l'any, mentre que la de CaixaBank abans de la fusió tenia 43,7 anys, 16,3 anys i 59.864 euros, respectivament.

Adscripció voluntària

La direcció de CaixaBank ha plantejat que el criteri preferent sigui l'adscripció voluntària dels treballadors a l'ERO. El banc podria rebutjar sortides si se supera el límit que té previst en cada àrea, departament o província. A més, no acceptarà que més del 50% de les baixes siguin de persones majors de 50 anys per a evitar que es produeixi un «desequilibri generacional». Com a criteri secundari, ha plantejat que, si no s'aconsegueixen les sortides previstes amb els voluntaris, l'adscripció a l'ERO es realitzarà en funció de la valoració de l'acompliment professional en els últims anys.