Espanya rebrà durant els pròxims cinc anys un total de 142.000 milions d’euros dels fons NextGeneration EU per a la reconstrucció postcovid i (una part de) la ciutadania vol saber qui se’ls emporta, per què ells i no uns altres i per a què els utilitza. Ahir es va presentar en societat la plataforma Open Generation EU, formada per un grup d’investigadors i activistes que exigeixen al Govern més transparència en la gestió d’aquests fons i que garanteixi un «procés auditable per a la ciutadania» perquè aquests no es quedin només en les grans empreses i «arribin a pimes, autònoms i economia social».

«Volem poder saber per a qui van aquests fons, per a què i poder fiscalitzar si s’estan complint els objectius fixats en el Pla [de Recuperació i Resiliència]», va declarar Sandra Vicente, una de les portaveus de la plataforma Open Generation EU.