La start-up amb seu a Barcelona SolarMente s’ha marcat l’objectiu de completar una instal·lació diària a Girona al llarg de 2021. La companyia proveïdora d’energia solar ha decidit desembarcar a la província per aprofitar l’augment de la demanda de plaques fotovoltaiques que ha detectat arran del confinament.

La companyia assegura que l’últim impuls donat des de la Unió Europea a través d’ajudes directes i fons per a fomentar la sostenibilitat en tota Espanya, suposa un incentiu afegit a les actuals subvencions locals a impostos on en municipis gironins com Girona, Figueres i Sant Feliu de Guíxols suposa un 50% de descompte en l’IBI (Impost sobre Béns immobles) durant els cinc primers anys i un 95% en el ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), suposant un estalvi total de més de 1000 euros per llar. L’empresa assegura que la demanda principal prové de cases particulars en zones rurals tant de la costa com de l’interior, tot i que també tenen previst instal·lar a edificis i en indústries.

El gran projecte a mitjà-llarg termini de l’start-up és l’optimització dels estalvis de cada propietari donant-li control total sobre els excedents. Per a això es durà a terme la integració de la tecnologia blockchain.